«Це космос!»: Сергей Притула – о самом большом донате для его фонда

Финансовое вливание сделал мегакрутой, по словам телеведущего, представитель IT-индустрии Макс Поляков

Фонд Сергея Притулы с каждым днем войны увеличивает мощь своей волонтерской деятельности. За полтора месяца работы они собрали уже 350 миллионов долларов, за которые купили или законтрактовали много необходимого для помощи ВСУ. Ведущий Нового канала благодарен каждому украинцу или бизнесу, который присоединился к общему делу для победы над врагом.

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– Немає такого поняття, як «найменша сума донату», – считает Притула. – Теоретично її можна кількісно обчислити в копійках чи гривнях. Та я скажу, що будь-який донат – це Всесвіт. Він безцінний! Незалежно від того, хто скільки дав: гривня, п’ять, двадцять, сто, тисяча чи півмільйона. Людина дає рівно стільки, скільки може від себе відірвати.

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Сергей Притула поделился, какую самую большую сумму перечислили в его фонд.

– Нам задонатили один мільйон триста тисяч доларів, – говорит он. – І це космос, як на мене! До речі, чоловік, який дав ці гроші, з космосом безпосередньо пов’язаний. Я думаю, що таке ім’я і прізвище як Макс Поляков для частини аудиторії відоме як ім’я людини, що пов’язана з космічною галуззю. А для ще більшої частини аудиторії він відомий як мегакрутий представник IT-індустрії. Я Максу страшенно вдячний, тому що подібні вливання дають можливість збільшувати замовлення. Якщо ти думаєш, що можеш придбати сто коптерів, то в такі моменти виходить, можеш взяти ще сто і один БПВА вартістю в майже сім мільйонів гривень за українським курсом. Я б дуже хотів, щоб подібні донати були прикладом для наслідування.

