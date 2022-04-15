Война в Украине: арест Медведчука, россия без унитазов и "Москва на дне" — последние новости

С началом полномасштабной войны украинцы просыпаются и засыпают вместе с новостной лентой. Многие сообщения с войны шокируют, вызывают боль, слезы, а иногда и апатию. Новый канал решил собирать положительные новости, которые заставят вас улыбнуться. И вот первая подборка.

Кум путина в наручниках

Радостную новость сообщил президент Украины Владимир Зеленский – кума путина, пророссийского нардепа, которого в 2021 году обвинили в государственной измене, задержали при попытке сбежать из Украины. Не успел президент обнародовать фото Виктора Медведчука в наручниках, как соцсети взорвались забавными мемами с задержанным нардепом.

Впоследствии супруга Медведчука Оксана Марченко, успевшая уехать в Россию накануне открытого вторжения вражеской армии, обратилась к Зеленскому и… Эрдогану. После обращения в соцсетях началась новая волна мемов. А через несколько дней суд в Украине арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества кума путина, среди которых 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковок и моторная яхта.

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«Москва» горела

К сожалению, не та Москва, где расположен кремль. Но и эта новость порадовала, ведь горел и утонул флагман черноморского флота России – крейсер «Москва». Тот же корабль, который защитники острова Змеиный отправили в известном всем направлении. И он все понял! Минобороны России подтвердили, что на крейсере начался пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы. Корабль начали буксировать, однако в порт он не доплыл – бульк! Украинские военные официально заявили, что «Москву» поразили противокорабельные ракеты «Нептун». По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая потеря врагов. Стоимость крейсера оценивается в 750 миллионов долларов. Неудивительно, что из-за потери гордости флота России в сети у россиян началась натуральная истерика. Интересно и то, что накануне потопления Укрпочта выпустила марку «Русский военный корабль, иди…!» Если бы знали, что корабль все-таки пойдет, то рисовали бы его уже на дне.

Не Москвой единой

По данным Генштаба, по состоянию на 15.04 ВСУ «денацифицировали» примерно 20 тысяч врагов, 756 танков, 163 самолета, 144 вертолета и еще кучу техники «великой и могучей» превратили в металлолом.

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Без унитазов и аккумуляторов

Дело труба – из-за санкций россияне могут остаться без унитазов. Российские СМИ сообщают о перебоях в поставках сантехники. Подсчитали, что запасов хватит на два месяца. Однако многим жителям соседнего государства не привыкать жить без удобств.

А еще Россия может остаться без аккумуляторов. Аргентина и Чили приостановили поставки в страну литиевой руды. В России отсутствует добыча литиевого сырья, а поставки теперь возможны только из Боливии. Литий используют для производства аккумуляторов, в авиастроении, металлургии и других важных отраслях.

Вестник санкций

Польша ввела эмбарго на русский уголь. А Google отключил платежи из России. Платить нельзя ни одним видом русских карт. И еще одна приятная мелочь. В Гамбурге арестовали самую большую в мире, 156-метровую, яхту российского олигарха Алишера Усманова. Ее стоимость оценивается в 600-750 млн долларов. Еще один русский корабль пошел… дальше вы знаете.

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