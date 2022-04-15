Война в Украине: арест Медведчука, россия без унитазов и "Москва на дне" — последние новости

С началом полномасштабной войны украинцы просыпаются и засыпают вместе с новостной лентой. Многие сообщения с войны шокируют, вызывают боль, слезы, а иногда и апатию. Новый канал решил собирать положительные новости, которые заставят вас улыбнуться. И вот первая подборка.
Радостную новость сообщил президент Украины Владимир Зеленский – кума путина, пророссийского нардепа, которого в 2021 году обвинили в государственной измене, задержали при попытке сбежать из Украины. Не успел президент обнародовать фото Виктора Медведчука в наручниках, как соцсети взорвались забавными мемами с задержанным нардепом.
Впоследствии супруга Медведчука Оксана Марченко, успевшая уехать в Россию накануне открытого вторжения вражеской армии, обратилась к Зеленскому и… Эрдогану. После обращения в соцсетях началась новая волна мемов. А через несколько дней суд в Украине арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества кума путина, среди которых 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковок и моторная яхта.
Оксана Марченко обратилась к Зеленскому, а ее невестка угрожает бумерангом
К сожалению, не та Москва, где расположен кремль. Но и эта новость порадовала, ведь горел и утонул флагман черноморского флота России – крейсер «Москва». Тот же корабль, который защитники острова Змеиный отправили в известном всем направлении. И он все понял! Минобороны России подтвердили, что на крейсере начался пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы. Корабль начали буксировать, однако в порт он не доплыл – бульк! Украинские военные официально заявили, что «Москву» поразили противокорабельные ракеты «Нептун». По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая потеря врагов. Стоимость крейсера оценивается в 750 миллионов долларов. Неудивительно, что из-за потери гордости флота России в сети у россиян началась натуральная истерика. Интересно и то, что накануне потопления Укрпочта выпустила марку «Русский военный корабль, иди…!» Если бы знали, что корабль все-таки пойдет, то рисовали бы его уже на дне.
По данным Генштаба, по состоянию на 15.04 ВСУ «денацифицировали» примерно 20 тысяч врагов, 756 танков, 163 самолета, 144 вертолета и еще кучу техники «великой и могучей» превратили в металлолом.
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Дело труба – из-за санкций россияне могут остаться без унитазов. Российские СМИ сообщают о перебоях в поставках сантехники. Подсчитали, что запасов хватит на два месяца. Однако многим жителям соседнего государства не привыкать жить без удобств.
А еще Россия может остаться без аккумуляторов. Аргентина и Чили приостановили поставки в страну литиевой руды. В России отсутствует добыча литиевого сырья, а поставки теперь возможны только из Боливии. Литий используют для производства аккумуляторов, в авиастроении, металлургии и других важных отраслях.
Польша ввела эмбарго на русский уголь. А Google отключил платежи из России. Платить нельзя ни одним видом русских карт. И еще одна приятная мелочь. В Гамбурге арестовали самую большую в мире, 156-метровую, яхту российского олигарха Алишера Усманова. Ее стоимость оценивается в 600-750 млн долларов. Еще один русский корабль пошел… дальше вы знаете.
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