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Кто такой Виталий Ким? Биография, карьера, личная жизнь и астрологический прогноз для политика

Виталий Ким: биография, карьера, личная жизнь и астрологический прогноз для политика

Кто такой Виталий Ким? Биография, карьера, семья, личная жизнь, дети, а также астрологический прогноз для одного из самых ярких политиков в Украине – в нашем материале

Виталий Ким — биография

Дата рождения: 13 марта 1981
Место рождения: Николаев, Украина
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей
Должность: Глава Николаевской облгосадминистрации

Виталий Александрович Ким – украинец корейского происхождения. Он родился в семье заслуженного тренера по баскетболу, игрока молодежной сборной СССР.

Среднее образование получил в Николаевской гимназии №2, высшее – в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности «экономика предприятий». Свободно владеет английским, частично знает корейский и французский.

Виталий Ким: биография, карьера, личная жизнь и астрологический прогноз для политика

Виталий Ким — карьера

  • 1998 – начинает заниматься предпринимательской деятельностью. Занимает должность управляющего партнера развлекательного комплекса Ushuaja, пробует силы в строительном бизнесе;
  • 2003 – работает в компании «Укрпромресурс», специализировавшейся на аудиторской и оценочной деятельности в государственном секторе;
  • 2005-2011 – занимается международной инвестиционной деятельностью, занимает руководящие должности в разных предприятиях Николаева, которые на этом специализировались;
  • 2015-2016 – участвует в организационной работе и руководстве аналитического департамента Министерства аграрной политики Украины;
  • 2019 – работает в Николаевском избирательном штабе политической партии «Слуга народа» во время парламентских и президентских выборов;
  • 2020 – руководит штабом в ходе местных выборов; становится кандидатом в депутаты в Николаевский городской совет;
  • С 25 ноября 2020 – по сегодняшний день занимает должность главы Николаевской областной государственной администрации и руководителя Николаевской областной военной администрации.

Виталий Ким: биография, карьера, личная жизнь и астрологический прогноз для политика

Виталий Ким — личная жизнь

Супругу Виталия Кима зовут Юлия. Пара воспитывает троих детей: дочерей Александру и Евгению и сына Руслана. На столе в кабинете главы Николаевской ОГА стоит их семейная фотография.

Виталий Ким много времени проводит со своей семьей, они часто путешествуют. В его социальных сетях можно найти много фотографий с женой и детьми.

Виталий Ким — жена и дети: фото счастливой семьи

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