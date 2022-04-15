Оксана Марченко сбежала в москву и провела там пресс-конференцию: о чем она говорила (ФОТО)

Оксана Марченко, супруга нардепа от запрещенной партии «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого задержала СБУ, сбежала в россию — страну-агрессор, которая напала на Украину и убивает мирных граждан

Казалось, что могло быть хуже, но может. Марченко устроила в москве большую пресс-конференцию по поводу задержания своего мужа, где рассказывала как ей плохо, какой Медведчук хороший и как она за него переживает. Видео жена кума путина опубликовала у себя в YouTube.

Любопытно, что Марченко общалась с пропагандистами в черной маске. Но не из-за ковида, а потому что «не хочет, чтобы муж видел ее в таком состоянии, ведь она выглядит сейчас очень плохо». К слову, пользователи соцсетей Марченко просто не узнали, то ли это неудачная пластика, то ли она специально поменяла внешность для побега из Украины.

О чем говорила Марченко на пресс-конференции?

Жена Медведчука заявила, что местонахождение мужа ей неизвестно, и нет никакой реакции от украинской власти и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, к которому она тоже обращалась.

Марченко считает, что задержание ее мужа – это устрашение для всех оппозиционеров, которые не согласны с политикой президента Украины Владимира Зеленского. Жена кума Путина обвинила Службу безопасности Украины в пытках, ведь она якобы разглядела кровоподтеки на лбу Медведчука на последних фото.

— Если кому еще известно слово честь, то честь в этом человеке, который ни на один день не покидал территорию Украины. Который говорил мне всегда: «Я ни в чем не виноват, я не совершил ни одного преступления против Украины», — сказала Марченко о Медведчуке.

Что касается себя, супруга Медведчука сообщила, что уехала из Украины в беларусь 18 апреля, якобы чтобы снять интервью с пропагандистом Николаем Басковым для своего YouTube-канала. В москве же у нее живет родная сестра.

— Когда нам тяжело, мы пытаемся быть рядом с родными, – заявила Марченко.

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Ничего другого мы от нее, конечно, не ожидали. Однако интересно, что сама же власть россии открестилась от Медведчука после предложения Зеленского обменять его на украинских военных.

— Медведчук не является гражданином россии. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам участия россии в разрешении этой ситуации, – прокомментировал спикер президента россии Дмитрий Песков.

Вот так, друзья и кумовья познаются в беде.

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Фото — скришоты из видео, Instagram

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