Оксана Марченко осталась без картин: полиция арестовала все активы ее компании

Полиция арестовала активы фирмы, конечной владелицей которого является жена кума путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко (в прошлом, известная телеведущая)

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Обещают, что средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Правоохранители провели обыски по местам нахождения недвижимости, в том числе и на даче Медведчука «Ведмежа дубрава». Они изъяли более 300 картин знаменитых художников: Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк. К примеру, одна картина украинского художника Иосифа Бокшая стоит от 20 до 60 тысяч долларов США. Также правоохранители изъяли с дачи снегоходы, квадроциклы и автомобили.

И это не все. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте семи квартир и двух имущественных комплексов. А сейчас готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество. Хочется сказать, ну наконец-то, давно пора!

Фото — Getty Images, Instagram

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