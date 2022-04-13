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Виктор Медведчук задержан СБУ: подборка мемов о куме Путине, которая идеально описывает реакцию украинцев

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Кума Путина Виктора Медведчука арестовали благодаря спецоперации Службы безопасности Украины. Эта новость не просто обрадовала украинцев, она подтолкнула их к творчеству. Всего за несколько часов Сеть заполнили многочисленные мемы и саркастичные посты об аресте Медведчука. Публикуем подборку лучших из них

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Виктор Медведчук задержан СБУ — предыстория

Виктор Медведчук — это украинский общественный, государственный и политический деятель; с 29 августа 2019 года — народный депутат Украины IX созыва; глава политсовета запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». С мая 2021 года кум путина находился под круглосуточным домашним арестом в связи с подозрением о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В октябре список обвинений Медведчука пополнился статьей о содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы:

За несколько дней до полномасштабного вторжения армии рф в Украину, возле имения Виктора Медведчука в Киеве было зафиксировано активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Розыском беглого кума путина занималась специальная группа Службы безопасности Украины в сотрудничестве с прокурорами.

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Виктор Медведчук задержан СБУ: что известно об аресте кума путина

12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Информация об этом появилась на официальной Facebook-странице Зеленского, а также в Telegram-канале Службы безопасности Украины со ссылкой на комментарии ее главы Ивана Баканова. Эти источники обнародовали фото Медведчука в камуфляже ВСУ и наручниках на руках.

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока ещё народного депутата Медведчука, — прокомментировал арест Медведчука глава СБУ Иван Баканов. — Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе».

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ТОП-10 мемов об аресте Медведчука

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

Виктор Медведчук задержан СБУ: мемы про арест кума Путина

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