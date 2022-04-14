Новый канал>Новости

Оксана Марченко обратилась к Зеленскому, а ее невестка угрожает бумерангом

Оксана Марченко обратилась к Зеленскому, а ее невестка угрожает бумерангом

Невестка телеведущей Оксаны Марченко, Екатерина, на фоне резонансных событий с задержанием одиозного политика Виктора Медведчука поддержала свекровь в соцсетях

В Instagram Катя распространила видеообращение Марченко к Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с призывом освободить Медведчука, который «всегда выступал за мир». Также девушка ответила на хейт, который, по всей видимости, сейчас активно на нее льется.

— Все, что вы желаете мне и моему мужу, и в общем моей семье, вернется вам тройным бумерангом! – написала Екатерина.

Оксана Марченко обратилась к Зеленскому, а ее невестка угрожает бумерангом

Девушка вышла замуж за Богдана Марченко, сына «паломницы» от первого брака, осенью 2020-го. Пара воспитывает годовалого сына, которого назвала в честь Медведчука.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от katia (@90_katerina_60)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от katia (@90_katerina_60)

Фото — Instagram

Читай также:

Несите «‎Оскар»! Оксана Марченко обратилась к президентам Украины и Турции после ареста Медведчука

Микки Рурк раскритиковал США и НАТО: актер призвал немедленно помогать Украине

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь