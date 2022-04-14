Оксана Марченко обратилась к Зеленскому, а ее невестка угрожает бумерангом

Невестка телеведущей Оксаны Марченко, Екатерина, на фоне резонансных событий с задержанием одиозного политика Виктора Медведчука поддержала свекровь в соцсетях

В Instagram Катя распространила видеообращение Марченко к Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с призывом освободить Медведчука, который «всегда выступал за мир». Также девушка ответила на хейт, который, по всей видимости, сейчас активно на нее льется.

— Все, что вы желаете мне и моему мужу, и в общем моей семье, вернется вам тройным бумерангом! – написала Екатерина.

Девушка вышла замуж за Богдана Марченко, сына «паломницы» от первого брака, осенью 2020-го. Пара воспитывает годовалого сына, которого назвала в честь Медведчука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katia (@90_katerina_60)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katia (@90_katerina_60)

Фото — Instagram

Читай также:

Несите «‎Оскар»! Оксана Марченко обратилась к президентам Украины и Турции после ареста Медведчука

Микки Рурк раскритиковал США и НАТО: актер призвал немедленно помогать Украине