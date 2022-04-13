Оксана Марченко обратилась к президентам Украины и Турции: несите оскар

Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к президенту Турции Реджепу Эрдогану с требованием немедленно освободить из-под ареста Виктора Медведчука, ее мужа

Оксана Марченко обратилась к Владимиру Зеленскому после ареста Медведчука

Спектакль продолжается! Пока украинцы радовались аресту Медведчука и соревновались в креативности, создавая мемы про кума путина, на «‎сцену» вышла его жена Оксана Марченко. Одиозная телеведущая публично обратилась к Президенту Украину Владимиру Зеленскому с требованием освободить супруга из-под ареста. Она заявила, что Медведчук — честный законопослушный гражданин, а все обвинения в его адрес были сфабрикованы (вероятно, украинцы, услышав это, забились в истерике от смеха).

Оксана Марченко обратилась к Реджепу Эрдогану после ареста Медведчука

На обращении к Зеленскому Оксана Марченко не остановилась. Вслед за ним на официальном YouTube-канале телеведущей появилось видеообращение к Президенту Турции Реджепу Эрдогану. И этот ролик по своей театральности может переплюнуть лучшие спектакли Бродвея. Тут и лишних слов не нужно, просто смотрите: