Оксана Марченко звернулася до президентів України та Туреччини: несіть оскар

Оксана Марченко звернулася до президента України Володимира Зеленського та до президента Туреччини Реджепа Ердогана з вимогою негайно звільнити з-під арешту Віктора Медведчука, її чоловіка

Оксана Марченко звернулася до Володимира Зеленського після арешту Медведчука

Вистава триває! Поки українці раділи арешту Медведчука та змагалися у креативності, створюючи меми про кума путіна, на «‎сцену» вийшла його дружина Оксана Марченко. Одіозна телеведуча публічно звернулася до Президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити чоловіка з-під арешту. Вона заявила, що Медведчук є чесним законослухняним громадянином, а всі звинувачення на його адресу були сфабриковані (ймовірно, українці, почувши це, забилися в істериці від сміху).

Оксана Марченко звернулася до Реджепа Ердогана після арешту Медведчука

На зверненні до Зеленського Оксана Марченко не зупинилась. Слідом за ним на офіційному YouTube-каналі телеведучої з’явився відеозвернення до Президента Туреччини Реджепа Ердогана. І цей ролик за своєю театральністю може переплюнути найкращі спектаклі Бродвею. Тут і зайвих слів не потрібно, просто дивіться: