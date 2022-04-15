Волны мобилизации 2022 в Украине — все, что следует знать гражданам, в одном материале. Актуальная информация на фоне полномасштабного вторжения россии. Читай подробно о том, как проходит каждая из волн мобилизации в Украине и кого призовут в первую, вторую, третью и четвертую волну мобилизации.
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СОДЕРЖАНИЕ
24 февраля российская федерация вторглась в Украину и развязала полномасштабную войну. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории государства, а президент Владимир Зеленский подписал Указ №69/2022 «О всеобщей мобилизации».
Что такое мобилизация и какие виды существуют?
Мобилизация – это совокупность мер, направленных на приведение вооруженных сил и государственной инфраструктуры в военное положение, то есть это пополнение Вооруженных Сил новыми военнослужащими. Ее объявляют на фоне чрезвычайных обстоятельств в стране или мире.
Общая мобилизация
Частная мобилизация
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Волны мобилизации 2022 в Украине: кого будут призывать на службу
Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и стать на учет. Но призывать будут не всех, а только необходимое для ВСУ количество солдат.
Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на горячую линию по телефону:
Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.
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Будут ли мобилизовать женщин?
Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу. Мобилизация женщин будет происходить в отдельных случаях по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военным специальностям:
По словам Начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Романа Горбача, за время полномасштабной войны с россией ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.
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Согласно статье 41 Закона Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», с целью подготовки необходимого контингента для комплектования Вооруженных Сил и других войск в военное время по решению Кабинета Министров вводится обязательное для всех граждан всеобщее военное обучение: мужчин-в возрасте от 15 до 55 лет, женщин — в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющих детей или имеющих детей в возрасте свыше 8 лет. Всеобщее военное обучение граждан осуществляется по месту работы, учебы или жительства без отрыва от производства и учебы.
Организация и руководство всеобщим военным обучением возлагается на Министерство обороны Украины, органы местной государственной администрации и местного самоуправления, министерства и ведомства Украины, другие центральные органы государственного управления. Органы местной государственной администрации и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организация независимо от подчинения и форм собственности совместно с Министерством обороны Украины создают необходимую учебно-материальную базу, обеспечивают подбор и подготовку руководителей военного обучения.
Порядок проведения всеобщего военного обучения и круг лиц, освобождаемых от него, определяется Кабинетом Министров Украины.
Кто не подлежит призыву во время мобилизации 2022 в Украине?
Когда закончится мобилизация 2022 в Украине?
Согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24.02.2022 г. №69/202, мобилизация проводится на всей территории государства. Призыв военнослужащих будет проходить в течение 90 суток со дня вступления в силу вышеупомянутого законодательного акта. То есть мобилизация в Украине 2022 года закончится 24 мая.
Эта дата может изменяться в зависимости от ситуации. Если война на территории нашей страны будет продолжаться, срок мобилизации будет продлен.