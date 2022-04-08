Мобілізація 2022: весняного призову не буде

В Україні не буде проводитися весняний призив 2022. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Таке рішення було прийнято через проведення загальної мобілізації в Україні через повномасштабне вторгнення росії. Тому через доукомплектування вакантних посад через надходження військовозобов’язаних та резервістів призов на строкову службу у квітні-червні 2022 року не проводитиметься.

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«За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань. Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», – повідомили в Генштабі.