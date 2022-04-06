До якого числа запровадили воєнний стан в Україні та чи продовжать його? Як розвиватимуться подальші події для українців? Про все це читай в матеріалі

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Воєнний стан в Україні: що це?

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Що забороняється в умовах воєнного стану в Україні, читай на сторінках Нового каналу.

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24 лютого за наказом володимира путіна росія вторглася в Україну та розв’язала повномасштабну війну. Однак після фотографій, як виглядає Буча після визволення від російських окупантів, весь світ зрозумів – рф не просто напала на нашу Батьківщину, а розпочала справжній геноцид українського народу. В перший же день вторгнення армії росії в Україну Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території держави строком на 30 днів. За це рішення проголосували 300 народних депутатів.

Карта бойових дій в Україні 6 квітня: де йдуть бої на 42-й день війни

Крім того, Указом від 24.02.2022 р. №69/202 Президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію. До виконання бойових дій було залучено майже всіх резервістів. А 15 березня начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач виступив із офіційною заявою про те, що в Україні почалася друга хвиля мобілізації. Зараз на службу призивають військовозобов’язаних інших категорій, що насамперед мають бойовий досвід.

Коли знімуть воєнний стан в Україні?

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти нашої Батьківщини 14 березня президент Володимир Зеленський вирішив продовжити особливий правовий режим на всій території держави. Так, згідно з Указом №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», з 26 березня воєнний стан в Україні продовжено на 30 днів – до 24 квітня. Тобто теоретично, його повинні зняти наприкінці цього місяця. Але якщо бойові дії на території нашої країни не закінчаться, воєнний стан буде продовжено.

Раніше ми також писали, коли закінчиться мобілізація 2022 в Україні.

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