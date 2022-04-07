Карта даних російських військових, які вбивали людей у Бучі: паспорти та адреси

Створено інтерактивну карту з паспортними даними окупантів з Бучі

Кадри страшних воєнних злочинів з Бучі сколихнули увесь світ. Українська влада, світові лідери та весь український народ переконані, що кожен, хто чинив ці звірства, повинен особисто за них відповісти. А тому головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список російських військових, які чинили жахливі злочини проти мирних жителів у Бучі в Київській області. Йдеться про 64 окрему мотострілецьку бригаду 35 загальновійськової армії (військова частина 51460).

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«За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності», — додали в ГУР.

Естонські активісти пішли далі і створили інтерактивну карту з паспортними даними російских військових, які орудували Бучі. Вони зробили це для того, щоб показати, звідки приходило зло на українські землі та де його можна буде відшукати, щоб покарати.

«Ми знаємо, де ви. Паспортні дані російської 64-ої окремої мотострілецької бригади, м’ясників з Бучі, в Google maps. Дякуємо естонським комп’ютеррщикам», – написав користувач Twitter Ерік Н Кросс.