Женские лица войны: кто является автором облетевших весь мир рисунков о Мариуполе и Чернобаевке

Новый канал узнал, кто стал автором известных рисунков о Мариуполе, Харькове, Конотопе, Чернобаевке, Ирпене, Чернигове и Буче.

За один день иллюстрации проекта «Женские лица войны» облетели весь интернет. Их публиковали издания, сейчас они тиражируются на сувенирной продукции. Новый канал узнал, что автором иллюстраций стала 36-летняя Наталья Лещенко.

– По специальности я учитель изобразительного искусства, – рассказывает девушка. – Когда-то работала в школе и колледже, а еще иллюстрировала детские книги. Несколько лет назад переехала в Стокгольм и продолжаю свою творческую деятельность.

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О войне в Украине девушка узнала от мамы в 6 утра. В тот момент, как и все украинцы, Наталию охватили паника и шок

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– Очень переживала, чтобы все родные держались рядом и были в безопасности, – говорит девушка. – Когда общалась с мамой, сестрой, бабушкой, восхищалась их мужеством. Хотя была далеко, хотела всех как-то поддержать. Тогда и начала рисовать женщин. Первая работа была посвящена Мариуполю.

Дальше были иллюстрации о Харькове, Конотопе, Чернобаевке, Ирпене, Чернигове, Буче.

– Я каждый день получаю много предложений о сотрудничестве, – рассказывает Наталья. – В первую очередь даю разрешение на использование иллюстраций для организаций, которые часть прибыли отдают на волонтерство и поддержку ВСУ.

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