Новый канал>Новости

#ДобріІсторії. Единственное оружие – коктейли Молотова: как киевлянка обороняла село

#ДобріІсторії. Единственное оружие – коктейли Молотова: как киевлянка обороняла село

История молодой пары, которая в первый день войны вступила в ТРО

До войны 23-летняя Галина Глушко работала менеджером одним из столичных ресторанов. 23 февраля девушка шпатлевала стены в будущей квартире и мечтала переехать туда с любимым. В ночь вторжения россии в Украину Галина проснулась в четыре утра. Ее парень ходил по квартире и говорил, что у него тревожно на душе. А уже в пять они оба услышали взрывы и поняли, что началась война.

– Мы не паниковали, – рассказывает девушка. – Я позвонила родителям и рассказала, что происходит в столице. Потом мы с парнем пошли купить продукты первой необходимости. И через несколько часов выехали из Киева в сторону Бородянки.

Галина с парнем ехали около 11 часов в село Песковки. По дороге они видели танки, замаскированные в лесополосе. Приехав в деревню, пара приняла решение вступить в ТРО.

Боль в каждой строчке: The Hardkiss презентовали песню о войне в Украине

– Я стала второй девушкой в деревне, которая пошла в ТРО, а потом единственной на блок-посте, – говорит Галина. – В первую ночь было очень страшно. Мы сидели в февральском лесу без огня, еды, связи, пытаясь защитить населенный пункт от надвигающейся опасности. Эти эмоции я никогда не забуду. От нас было рукой подать до места, где велись ожесточенные бои. Ощущения очень неприятные. Все растеряны, никто не понимал, кто приближается к селу – наши военные или русские. И один парень вышел на встречу технике и пытался остановить ее. Кстати, тогда единственным для нас оружием были коктейли Молотова.

В ту ночь к ним прибежали парень и девушка, которые сорвались в автомобиле с взорванного моста. В окрестностях в первые дни войны разрушенных мостов было несколько. Вместе с автомобилем этой пары сорвалось еще около шести  машин.

#ДобріІсторії: украинская художница нарисовала Лесю Никитюк и Сергея Притулу с помо-щью кофе

#ДобріІсторії. Единственное оружие – коктейли Молотова: как киевлянка обороняла село

– Они бежали к нам около 10 километров, – рассказывает девушка. – Я оказала им медицинскую помощь и успокоила. Честно говоря, парни из моего отряда растерялись, и мне пришлось самой выводить их из этого шокового состояния. Наверное, мои напарники просто не ожидали, что подобное произойдет в первую же ночь. Далее мы вызвали спасателей, сопроводили бригаду до места происшествия — им удалось спасти еще несколько людей. Они очень долго работали под тем мостом, так что я даже не представляю, какое там было количество жертв.

Недавно ВСУ освободили Киевщину, поэтому девушка занялась волонтерской деятельностью.

Кстати, Галина с парнем планировали расписаться, но не успели до войны. Сейчас девушка шутит, что медовый месяц у них получился с ароматом коктейлей Молотова и холодного леса.

Читай также:

Джо Байден в молодости: фото, знак зодиака и несколько фактов из биографии президента США

Борис Джонсон в молодости: фото и краткая биография Британского политика

добро новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь