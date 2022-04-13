ДобріІсторії. Единственное оружие – коктейли Молотова: как киевлянка обороняла село

История молодой пары, которая в первый день войны вступила в ТРО

До войны 23-летняя Галина Глушко работала менеджером одним из столичных ресторанов. 23 февраля девушка шпатлевала стены в будущей квартире и мечтала переехать туда с любимым. В ночь вторжения россии в Украину Галина проснулась в четыре утра. Ее парень ходил по квартире и говорил, что у него тревожно на душе. А уже в пять они оба услышали взрывы и поняли, что началась война.

– Мы не паниковали, – рассказывает девушка. – Я позвонила родителям и рассказала, что происходит в столице. Потом мы с парнем пошли купить продукты первой необходимости. И через несколько часов выехали из Киева в сторону Бородянки.

Галина с парнем ехали около 11 часов в село Песковки. По дороге они видели танки, замаскированные в лесополосе. Приехав в деревню, пара приняла решение вступить в ТРО.

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– Я стала второй девушкой в деревне, которая пошла в ТРО, а потом единственной на блок-посте, – говорит Галина. – В первую ночь было очень страшно. Мы сидели в февральском лесу без огня, еды, связи, пытаясь защитить населенный пункт от надвигающейся опасности. Эти эмоции я никогда не забуду. От нас было рукой подать до места, где велись ожесточенные бои. Ощущения очень неприятные. Все растеряны, никто не понимал, кто приближается к селу – наши военные или русские. И один парень вышел на встречу технике и пытался остановить ее. Кстати, тогда единственным для нас оружием были коктейли Молотова.

В ту ночь к ним прибежали парень и девушка, которые сорвались в автомобиле с взорванного моста. В окрестностях в первые дни войны разрушенных мостов было несколько. Вместе с автомобилем этой пары сорвалось еще около шести машин.

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– Они бежали к нам около 10 километров, – рассказывает девушка. – Я оказала им медицинскую помощь и успокоила. Честно говоря, парни из моего отряда растерялись, и мне пришлось самой выводить их из этого шокового состояния. Наверное, мои напарники просто не ожидали, что подобное произойдет в первую же ночь. Далее мы вызвали спасателей, сопроводили бригаду до места происшествия — им удалось спасти еще несколько людей. Они очень долго работали под тем мостом, так что я даже не представляю, какое там было количество жертв.

Недавно ВСУ освободили Киевщину, поэтому девушка занялась волонтерской деятельностью.

Кстати, Галина с парнем планировали расписаться, но не успели до войны. Сейчас девушка шутит, что медовый месяц у них получился с ароматом коктейлей Молотова и холодного леса.

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