Чернобаевка 15 раз: где находится бермудский треугольник для оккупантов и что сейчас там происходит

Украинская армия продолжает уничтожать врага

Если сказать Чернобаевка, то каждый украинский улыбнется и назовет новое порядочное число. И вот сегодня, 14 апреля, Вооруженные Силы Украины успешно ударили по позициям российских оккупантов в 15-й раз. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем Facebook.

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«Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены. Плюс – флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвел отрицательное всплытие в районе острова, где его послали на йух. Где «Москва»? «Она утонула», – написал Арестович.

Также советник главы Офиса президента опубликовал видео 15 уничтожения в Чернобаевке. Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, военный аэродром в Чернобаевке (Херсонская область) российские войска используют в качестве командного пункта и места сбора самолетов и вертолетов. Поэтому он постоянно становится мишенью для ВСУ.