ДобріІсторії: украинская художница нарисовала Лесю Никитюк и Сергея Притулу с помо-щью кофе

Во время войны мастер сосредоточилась на патриотических портретах украинцев, которые каждый день борются за нашу победу

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Вся жизнь Анны Старчик связана с творчеством: с детства она рисовала и вышивала, после окончания университета работала дизайнером спецодежды, со временем стала мастером аксессуаров и украшений бренда Nota Bene&Karavay, сотрудничала с брендом Swarovski. А в 2015 году начала создавать первые работы в технике coffee-art (кофейная живопись). Она создала уже более тысячи кофейных портретов.

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— С помощью кофе я рисую уже примерно семь лет. Это произошло случайно. В декрете искала себя в творчестве, потому что вся моя жизнь связана с ним. Рисовала генеалогические деревья, занималась витражной живописью, – рассказала Анна. — Так случилось, что друг моего мужа попал в ужасную аварию — нужны были деньги на операцию. Я продала все свои витражные работы, а потом договорилась о благотворительной выставке в уличном кафе. Чтобы привязать выставку к кофе, решила попробовать рисовать с помощью него. Когда начала интересоваться этой техникой, оказалось, что многие художники со всего мира занимаются кофейной живописью. Я выставила примерно 10 простых рисунков, это была проба пера. А люди начали спрашивать, беру ли я заказы, хотя тогда об этом вообще не думала. Спрос породил предложение (смеется).

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Во время войны творчество отошло на задний план, заказов не стало. Но делать что-нибудь собственными руками и отвлекаться хотелось, поэтому художница начала писать серию патриотических портретов и постить их в Instagram.

– Война застала нас с семьей в Киеве. Как и все, мы проснулись от взрывов. Некоторое время прятались в подвалах во время воздушных тревог. Провели там несколько ночей. А потом переехали в Ужгород, — говорит мастерица. — Здесь спокойнее, поэтому пришло вдохновение. Я начала рисовать портреты известных людей, которые сейчас многое делают для Украины. На этапе эскизов появилась идея сделать коллекцию, а затем продать ее, отдав часть средств на нужды ВСУ. Сказать, какая работа больше нравится, не могу — все они особенные для меня. Правда, любопытная история произошла с портретом президента Владимира Зеленского. Я хотела изобразить строгий взгляд, а получился светлый и вдохновенный.

Среди работ – портреты ведущих Нового канала Сергея Притулы и Леси Никитюк, которые занимаются волонтерством и всячески помогают украинцам и армии.

— Лесе Никитюк и Сергею Притуле я очень симпатизирую. Лесю помню еще с тех времен, когда она выступила на «Рассмеши комика» — очень ярко тогда засияла. Сергей – юморист высокого ранга. Когда они сошлись в «Хто зверху?» – от экрана не оторваться. Сейчас оба занимаются волонтерством, и мне хотелось напомнить об этом людям, – отметила художница. — Когда я опубликовала портрет Леси, она сказала, что напечатает с него открыточки, будет ставить автографы и раздавать деткам. Свои портреты лайкали и Сергей Притула, и Джамала, и Тарас Тополя. Еще откликнулся главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – бросил смайлик в личные сообщения. Я понимаю, что он занят, и ему не до комментирования, но было очень приятно.

Отдельная часть патриотической выставки – портреты всемирно известных звезд, призывающих мир поддержать Украину.

– Прошлым летом я писала иностранных звезд с чашкой кофе в руках. Потом сделала из этих картин календарь. И большинство из тех, кого я изобразила, сейчас очень поддерживают Украину и помогают деньгами – это и Мила Кунис, и Анджелина Джоли, и Мадонна, и Бенедикт Камбербетч… Хочу дорисовать по какому-то желто-голубому значку на их портретах и тоже пробовать продавать в рамках патриотической коллекции, – добавила Анна.

После победы художница планирует сделать выставку патриотических портретов и много работать. Кстати, к ней понемногу возвращаются заказы — люди хотят собственные патриотические портреты, даже с веночком, как у Леси Никитюк.