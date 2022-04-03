Поэт и писатель Юрий Руф погиб в Луганской области

В бою на Луганщине погиб украинский писатель Юрий Руф: Что известно о последних неделях жизни украинского героя
Он с первых дней войны, являясь резервистом 2-й группы, ушел добровольцем на фронт, вступив в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Маю за честь стати до лав добровольців ЗСУ.
Ви б бачили ці очі людей заряджених на перемогу!!
Слава Україні! Вірте в ЗСУ!»- написал Юрий на своей странице 25 февраля 2022.
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3 марта Юрий Руф отчитался в соцсетях о том, что состоялся его первый бой:
8 марта в сети появился новый стих Юрия Руфа:
13 марта Юрий Руф сообщил на своей странице в Facebook, что его бригада стоит под Попасной:
«Ну що ж, друзі. Вдалось впіймати інтернет отож інформую.
Наша бригада стоїть на луганщині під Попасною і крошить сєпарську і руску мерзоту.
Ситуація напружена, але ми працюємо.
Деякі результати роботи на фото.
Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!»
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Последним постом на его странице в соцсетях стало авторское стихотворение Юрия:
Іржавий обрій вицвів з темноти,
Відтінком домни небеса палають,
Горизонтальні вогняні хвости
В щілинах рваних хмар на виднокраї.
Далеко в полі зблиснув терикон.
Гарячий диск на старт в зеніт піднявся,
В туману вранішнього піні покупався.
Новий світанок й новий день зійшов на трон.
1 апреля 2022 года Юрий Руф погиб в боях в Луганской области. Без мужа и отца остались жена и две дочери.