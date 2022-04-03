Поэт и писатель Юрий Руф погиб в Луганской области

В бою на Луганщине погиб украинский писатель Юрий Руф: Что известно о последних неделях жизни украинского героя

Он с первых дней войны, являясь резервистом 2-й группы, ушел добровольцем на фронт, вступив в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Маю за честь стати до лав добровольців ЗСУ.

Ви б бачили ці очі людей заряджених на перемогу!!

Слава Україні! Вірте в ЗСУ!»- написал Юрий на своей странице 25 февраля 2022.

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3 марта Юрий Руф отчитался в соцсетях о том, что состоялся его первый бой:



8 марта в сети появился новый стих Юрия Руфа:

13 марта Юрий Руф сообщил на своей странице в Facebook, что его бригада стоит под Попасной:

«Ну що ж, друзі. Вдалось впіймати інтернет отож інформую.

Наша бригада стоїть на луганщині під Попасною і крошить сєпарську і руску мерзоту.

Ситуація напружена, але ми працюємо.

Деякі результати роботи на фото.

Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!»

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Последним постом на его странице в соцсетях стало авторское стихотворение Юрия:

Іржавий обрій вицвів з темноти,

Відтінком домни небеса палають,

Горизонтальні вогняні хвости

В щілинах рваних хмар на виднокраї.

Далеко в полі зблиснув терикон.

Гарячий диск на старт в зеніт піднявся,

В туману вранішнього піні покупався.

Новий світанок й новий день зійшов на трон.

1 апреля 2022 года Юрий Руф погиб в боях в Луганской области. Без мужа и отца остались жена и две дочери.