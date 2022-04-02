Макс Барських налаштований воювати проти Росії в Україні

До своїх підписників Макс Барських звернувся у відео в Instagram.

«Друзі, з завтрашнього дня починаю навчання!, – з посмішкою повідомив співак. – Хто б міг собі уявити… Ще місяць тому єдине, щ було у мене в руках – це мікрофон. Але зараз час змінюється. Скажіть, як будемо святкувати нашу перемогу?»

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Для багатьох Макс Барських у воєнний час розкрився з зовсім нової сторони. Він один з тих, хто з першого дня висловлює свою позицію, відверто розповідає про загарбницьку діяльність російської армії на території України, не дивлячись на хейт у коментарях.

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