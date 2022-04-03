Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин показав свій знищений окупантами будинок

Валерій Харчишин вперше показав фото свого зруйнованого дому під Гостомелем, який спалили до тла окупанти.

Фронтмен гурту «Друга ріка» зізнався, що виклав фото для привернення уваги, адже збирає кошти на потреби ЗСУ.

«Так, це будинок, в якому жили мої діти. Старший нині на фронті. Фото публікую вперше, але виключно для привернення уваги».

Раніше, 27 березня на своїй сторінці Валерій вже розповідав, що сталось з його будинком під Гостомелем:

«Цей будинок під Гостомелем – частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли.

Для моїх дітей цей будинок — їхній дім. Їхня Україна.

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Їм нема куди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім… Там залишались двоє кішок, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений що вони живі. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищемо кожного орка, що ступив на нашу землю.

Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки.

UPD: Друзі, ані мене, ані моїх дітей не було в будинку. Моі діти живі, не ушкоджені, нині перебувають з їхньою мамою у безпеці закордоном. Я залишаюсь в Україні. Не сам. До перемоги».