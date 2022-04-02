Погиб Макс Левин: тело журналиста было найдено в Киевской области

После длительных поисков, тело известного фотожурналиста, работавшего на войне для hromadske, нашли 1 апреля в районе села Гута Межигорская на Киевщине.

Он погиб от осколочного ранения в голову. Об этом сообщает издание «Левый берег», где Левин раньше работал.

Максу Левину было 40 лет. Стать фотографом он мечтал с 15, в школьные годы посещал фотокружки. Получил образование инженера компьютерных систем «в угоду отцу» и после этого ушел в профессию мечты. Работал в штате или на фрилансе для разных изданий и агентств: от журнала «Пенсия» до украинского агентства УНИАН и международных Associated Press, Reuters. 10 лет отдал изданию Lb.ua. В 2020 году перешел в hromadske как видеограф.

Работал в горячих точках: во время Революции достоинства и на войне с 2014 года. В частности был в Иловайском котле, откуда выходил вместе с украинскими добровольцами. Указом Петра Порошенко в 2015 году награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Макс Левин был женат, у него осталось четверо несовершеннолетних сыновей. Невероятное горе для семьи. Новый канал искренне сочувствует потере семьи.

Когда он исчез?

Макс Левин исчез еще 13 марта в Киевской области. Об этом сообщил друг Левина – Маркиян Лисейко. По словам Маркияна, последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Фото facebook.com/levin.maks

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