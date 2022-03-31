Контузия: что это, какие признаки, как оказать помощь и лечить

Все мы слышали от наших родителей и дедушек, бабушек рассказы о контузии во время войны. Или видели человека с травмированной психикой после войны и шепотом о нем рассказывали: его контузило. К сожалению, в зоне боевых действий получить контузию может каждый как военный, так и гражданский человек, ведь российские ракеты и бомбы наносят ущерб не только тем, кто попадает непосредственно под удар. Новый канал расскажет тебе, что такое контузия, как распознать контузию и помочь человеку по его признакам.
Контузия возникает вследствие косвенного воздействия ударной волны на значительные участки тела. Характерным признаком контузии является потеря сознания, которая может длиться от нескольких минут до дней и даже месяцев. Последствия контузии тоже разнообразны: от частичной потери зрения или слуха до тяжелых нарушений психики. Контузия сопровождается тахикардией, провалами в памяти, тошнотой. Возможны переломы и черепно-мозговые травмы у пострадавших. После контузии, пострадавший человек становится полностью беспомощным и нуждается в помощи, но помощь эта должна быть «в тему», чтобы не причинить потерпевшему еще больший вред.
Человек, подвергшийся контузии, нуждается в покое и немедленном профессиональном медицинском вмешательстве. Как быстро помочь потерпевшему — читай ниже.
Симптомы, которые могут указывать на контузию:
Опасной при контузии является черепно-мозговая травма.
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Если у пострадавшего отсутствуют раны в области головы и другие повреждения, порядок действий отвечает общим рекомендациям по помощи потерпевшему от контузии.
По материалами tsn.ua
Фото УНІАН
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