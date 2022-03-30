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Как помочь человеку в стрессовой ситуации? ТОП-7 советов

Как помочь человеку в стрессовой ситуации? ТОП-7 советов

Война — особенно стрессовый период для людей, привыкших к мирному небу над головой. Далеко не каждый может справляться с таким стрессом в течение долгого периода времени, а война уже идет больше месяца. Психика может давать сбой, могут случаться истерики, поэтому важно знать, как помочь преодолеть шок и как правильно успокоить человека. Про это рассказываем дальше.

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7 простых шагов, как успокоить человека

  1. Быть рядом и транслировать покой.
  2. Увести человека в укромное место. Это может быть уголок в квартире или бомбоубежище.
  3. Максимально изолировать потерпевшего от других людей.
  4. Дать человеку выговориться, слушать его или его внимательно (если пострадавший в этом нуждается).
  5. Спрашивать простые вещи: где мы сейчас находимся, как зовут и т.д. Это нужно, чтобы привести человека в шоковом состоянии в чувство.
  6. Напоить тёплым чаем с сахаром. Во время стресса в большом количестве производятся гормоны кортизола и адреналина. Чай с сахаром позволит вывести из мочи излишки этих вредных гормонов.
  7. Взять человека за руку (если вы близки). Это обеспечит чувство присутствия.

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