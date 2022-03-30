Как помочь человеку в стрессовой ситуации? ТОП-7 советов

Война — особенно стрессовый период для людей, привыкших к мирному небу над головой. Далеко не каждый может справляться с таким стрессом в течение долгого периода времени, а война уже идет больше месяца. Психика может давать сбой, могут случаться истерики, поэтому важно знать, как помочь преодолеть шок и как правильно успокоить человека. Про это рассказываем дальше.

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