Большое интервью Владимира Зеленского про путина, пять лагерей НАТО и победу (The economist)

Мы знаем, что каждый украинец, да и весь мир, сейчас пристально следит за ходом войны в Украине и ловит каждое слово нашего Президента Владимира Зеленского. Мы перевели для вас большой материал издания The economist, чтобы вы владели максимумом информации.

Он никогда не желал войны и не готовил к ней свою страну. Он может цитировать Уинстона Черчилля, но он не Черчилль. Он носит хаки, но оставляет военные планы украинским генералам. «Люди — лидеры», — заявляет Владимир Зеленский. Человек, которого украинский народ выбрал своим президентом в 2019 году благодаря своей главной роли в телесериале «Слуга народа», в реальной жизни стал слугой своего народа — его представителем и воплощением его духа.

Выступая перед The ​​Economist в правительственном здании, укрепленном мешками с песком и окруженном противотанковыми ловушками, Зеленский обезоруживающе аутентичен и гуманен (см. 1843 год). Столь велика реальная трагедия, постигшая его народ, что нет места для игры. Он говорит о потребности Украины в оружии, о своем отношении к президенту Джо Байдену и другим его западным покровителям, о том, что означает победа. Но Зеленский наиболее убедительно говорит о бесчеловечности российских командиров, выступающих против него.

Он бросает российских солдат, как поленья, в топку поезда

«Захватчики даже не оплакивают собственные потери, — говорит он. — «Это то, чего я не понимаю. Около 15 000 [российских солдат] были убиты за один месяц… [владимир путин] бросает российских солдат, как поленья, в топку поезда. Их даже не хоронят… Их трупы оставляют на улицах. В нескольких городах, небольших городках наши солдаты говорят, что невозможно дышать из-за… вони гниющей плоти.

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Он сравнивает безжалостность путинской военной машины с состраданием солдат и добровольцев, защищающих украинские города. «Наши бесстрашные солдаты сейчас защищают Мариуполь… Они давно могли уйти, но не уходят из города». После 31 дня бомбардировки и осады они все еще воюют — не потому, что это приказал Зеленский, а потому, что они «говорят, что должны остаться и похоронить погибших в бою и спасти жизни раненых… [И] пока люди живы», мы должны продолжать защищать их. И в этом принципиальная разница между тем, как противоборствующие стороны в этой войне видят мир».

Я не думаю, что путин находится в бункере две недели или шесть месяцев, а больше двух десятилетий

Путин и Зеленский оба являются носителями русского языка, но они говорят на другом языке власти. В путинском мире, где жизнь дешева, а история принадлежит великим людям, нет места жалости и места для Украины. «Я не думаю, что он представляет себе ту Украину, которую видим мы», — говорит Зеленский. «Он видит Украину частью своего мира, своего мировоззрения, но это не соответствует тому, что произошло за последние 30 лет. Я не думаю, что путин находится в бункере две недели или шесть месяцев, а больше двух десятилетий».

Для путина сила означает насилие. Тот, кто слишком брезглив, чтобы проливать кровь, слаб. Это объясняет, почему российская армия использует на оккупированной территории те же методы, что и на Донбассе в 2014 году. «Они похищают мэров наших городов», — говорит Зеленский. «Они убили некоторых из них. Некоторые из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены… Эти операции проводят одни и те же люди».

Я останусь с этими людьми до конца

Но если слабость означает человечность, то именно эта слабость делает Зеленского сильным — и именно поэтому украинский флаг развевается и над Уайтхоллом, и над Пенсильвания-авеню. Он отмечает, как простые украинцы «махали руками посреди улицы, чтобы остановить танки», как это было в Херсоне, одном из городов, оккупированных российскими войсками. «Они решили встать и сделать это по собственной воле. Я не мог приказать им не делать этого или бросаться под гусеницы танков», — говорит он. — «Я останусь с этими людьми до конца».

Он решительно говорит о том, каким будет этот конец: «Мы верим в победу», — говорит он. — «Ни во что другое поверить невозможно. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени». Однако попасть туда зависит не только от боевого духа украинцев, но и от поддержки Запада. Если Украина хочет защищать свой образ жизни, ей нужны танки, бронетранспортеры и военные самолеты; а они нужны сейчас.

У них танковые пробки

«[Запад] не может сказать: „Мы поможем вам в ближайшие недели“», — утверждает Зеленский. «Это не позволяет нам разблокировать оккупированные россией города, подвозить туда еду жителям, брать военную инициативу в свои руки». И как бы ни был силен дух народа Украины, у России больше огневой мощи. «У русских есть тысячи военных машин, и они идут, идут и идут. Если мы можем пошутить в этой ситуации, я это сделаю. Есть города, где так много танков, что они не могут уйти. У них танковые пробки», — говорит он.

Зеленский делит НАТО на пять лагерей. Во-первых, это те, кто «не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это означает гибель Украины и будет стоить украинских жизней». Другие хотят быстрого прекращения боевых действий, потому что «российский рынок большой, [и] их экономика страдает». Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран «признает нацизм в россии» и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые «хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего». И, наконец, сконфуженные страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются «офисами российской федерации в Европе».

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Зеленский хвалит Америку и Великобританию. Хотя он отмечает, что сложности американской политики иногда вызывали задержки, он признает, что г-н Байден становится все более вовлеченным. Но Германия, по его словам, пытается найти баланс между Россией и Украиной. «У них давние отношения с россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики, — говорит он. «Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали, достаточно». На вопрос, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон, не поставят танки, чтобы помочь Украине победить, он отвечает, что «они боятся России. Вот и все».

Мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли россия химическую атаку на нас. Это не правильный подход. Мы не морские свинки

Зеленский в равной степени разочарован реактивным характером санкций, которые призваны наказать Россию за то, что она сделала, а не помешать ей пойти дальше. В существующих санкциях есть лазейки. Крупнейший банк России, Сбербанк, например, не был отключен от платежной системы SWIFT, потому что это один из основных способов оплаты газа в Европе. Эмбарго на нефть и газ обсуждалось, но до сих пор не введено Европой, хотя Америка приказала ввести такое эмбарго. «Первое — поставить себя на наше место и действовать упреждающе… Мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли россия химическую атаку на нас. Это не правильный подход. Мы не морские свинки».

И как, по мнению Зеленского, будет выглядеть победа Украины? Он делает паузу. У каждого своя версия победы и поражения.Для путина победа — это уничтожение Украины как антитезы россии и убийство людей, обладающих свободной волей и поставивших человеческую жизнь и чувства выше государства, идеологии или религии. Когда Зеленский, наконец, говорит, он говорит о жизни и обо всем, что с ней связано, — о человечности, сострадании и свободе.

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«Победа — это возможность спасти как можно больше жизней… потому что без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но, в конечном счете, это просто территория». Спасти всех, защитить все интересы, при этом защитить людей и не отдать территорию, наверное, невыполнимая задача, признает он. Он не знает, когда и чем это закончится, но он знает, что «это закончится тем, что мы все еще будем стоять здесь, защищая» жизнь в Украине.

Если ты не знаешь, как сделать что-то так или иначе, будь честным, и все

Никто точно не знает, где был путин, когда его армия напала на Украину. Но Зеленский был дома с женой и двумя детьми. Это они разбудили его рано утром 24 февраля. «Мне сказали, что были громкие взрывы. Через пару минут я получил сигнал, что идет ракетный обстрел». Вскоре после нападения россии Америка предложила ему путь в безопасное место. Он решил остаться.

«Дело не в том, чтобы быть храбрым, — говорит он. — Я должен действовать так, как я делаю». Он не готовился к роли героя войны. «Если ты не знаешь, как сделать что-то так или иначе, будь честным, и все. Ты должен быть честным, чтобы люди тебе поверили. Вам не нужно пытаться. Нужно быть собой… И важно не показывать, что ты лучше, чем ты есть».

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В путинском мире честность — это слабость. Его власть основана на секретности и обмане. Тайна и насилие подпитывают его культ власти. Зеленский может сидеть в том, что его помощники называют крепостью, но его сила заключается в его открытости и способности слышать и отражать то, что люди хотят от него. Это сила обывателя.

Василий Гроссман, советский писатель и военный корреспондент, родившийся в маленьком еврейском городке Бердичеве на севере Украины, хорошо выразил это в своем обширном романе «Жизнь и судьба» о Второй мировой войне: «История человечества — это не битва борющихся за добро победить зло», — пишет он. «Это битва великого зла, пытающегося раздавить маленькое зерно человеческой доброты. Но если человеческое в людях не уничтожено и теперь, то зло никогда не победит».