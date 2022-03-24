Война в Украине: трогательная история любви от команды Ревизоры на пороге

Редактор Ирина и оператор Женя познакомились на съемках реалити. Война отобрала у них квартиру, но укрепила отношения

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Любовь помогает преодолеть любые препятствия и беды, делает сильнее и вселяет надежду на победу. Новый канал продолжает рассказывать истории сотрудников, которые помогают стране и продолжают строить новые отношения.

– С Женей мы познакомились во время первой командировки «Ревизоры на пороге» (Новый канал), – рассказывает редактор реалити Ирина. – Парень работал оператором-постановщиком. Отработали пул и разъехались. Во время второго стали общаться. На тот момент казалось, что у Жени ко мне нет какого-то особого отношения. В автобусе всегда сидели раздельно. Однажды он написал мне сообщение со смайликами. Его телефона не было в моей телефонной книге, поэтому даже не поняла, кто это.

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Ирина с Женей переписывалась целую дорогу ни о чем. Приехав в Киев, случайно встретились в офисе. Парень невольно взял Ирину за руку, но она никак на это не отреагировала. Он показался ей расстроенным, и когда девушка пришла домой, написала сообщение, чтобы поинтересоваться, что случилось.

– Мы созванивались несколько раз, а потом Женя рассказал, что у него есть собака, и предложил вместе ее выгулять, – рассказывает девушка. – На встречу он пришел с цветами. После прогулки поняла, что готова с этим человеком попытаться построить отношения.

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Пара уехала в следующую командировку, но свои отношения тщательно скрывала от коллег. Сымитировали радостную встречу, будто десять дней друг друга не видели. Много времени проводили вместе, но разделяли личное и работу.

– По приезду мы начали жить вместе, – говорит Ирина. – Многие усилия приложили к обустройству общей квартиры. Собственными руками прикручивали ролеты, убирали, делали перестановки.

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Когда началась война, пара начала волонтерскую деятельность. Отец Жени вступил в ВСУ, поэтому собирали средства и гуманитарную помощь для его сослуживцев. Когда начались интенсивные обстрелы района, где жила пара, Женя несколько раз просил Ирину уехать в безопасное место. Но девушка была против.

– Однажды Женя собрал мою сумку и убедил, чтобы мы поехали на вокзал, – рассказывает девушка. – Через несколько дней в нашу 16-этажку попал снаряд. В квартире выбило окна, обвалился балкон, внутри все обгорело. Дом полностью разрушен, а мы в нем прожили всего месяц.

Хорошо, что Ирина и Женя остались живы. Сейчас пара проживает на Волыни и продолжает волонтерскую деятельность. Покидать страну не собираются. Уверены в победе и готовы отстраивать Украину.