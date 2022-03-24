Актор серіалу Молода Дмитро Архіпов – про волонтерство на передовій

Уже місяць українці героїчно виборюють право на незалежність у війні з російськими окупантами. За цей час життя людей кардинально змінилося. Хтось був змушений покинути свою домівку, хтось опинився в окупації, комусь довелось опановувати нову професію чи активно зайнятися волонтерством. Ще місяць тому актор, виконавець головної ролі серіалу «Молода» чекав на прем’єру ситкому на Новому каналі. Тепер замість улюбленої акторської роботи Дмитро Архіпов працює, як він сам жартує, доставщиком на передову. Про це Новий канал з ним і поговорив.

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Життя до і після

– 24 лютого мене розбудив друг телефонним дзвінком о п’ятій ранку. Він сказав: «Почалось». Я розбудив батьків, заправив машину. На кілька годин поїхав до Києва, щоб забрати знайому, яка була сама, без рідних. За тиждень я її посадив на поїзд до Варшави, – згадує актор. – Перші дні ми з друзями просто стежили за перебігом подій і не могли повірити, що це все відбувається з нами. Але панічного страху не було, навіть коли вже почалися ракетні удари по Броварах, де я живу.

Під обстрілами

– Разом із другом-журналістом ми почали дізнаватися, де, що й кому потрібно. Машина є. Тож доки буде бензин, доки авто працюватиме – будемо допомагати. Робимо всього потрошку. Попросили нас військові покопати бліндажі, взяли лопати в руки і стали до праці. Треба було наповнити мішки з піском чи дерева укласти – все робили. Потім почали дізнаватися про запити бійців на позиціях. Хтось потребував речей, хтось – їжі й таке інше. Почали шукати потрібне і розвозити на позиції. Якийсь день доставляли паливо, в інший – ліки і так далі, – розповідає Дмитро. – Кілька разів на точках потрапляли під команду «в укриття», доводилося швидко шукати, де сховатись, або драпати звідти. Але не було страшно. Тому що ми віримо в ЗСУ. Та й бажання допомагати сильніше за страх обстрілів.

А після…

– Мої бажання після перемоги дуже прості. Перше, що я зроблю, – посплю, – каже Дмитро. – А ще подивлюся якесь добре кіно. Ще буде багато роботи з відновлення й відбудови України. Чим і будемо займатися.