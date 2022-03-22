Як біженка з Харкова знайшла нову роботу в Тернополі

22-річна Валерія Ульянова продовжує працювати з дітьми, але вже в новому місті

Мільйони українців залишилися без роботи. Нам необхідно почати заробляти, щоб прогодувати себе, свої сім’ї та втримати економіку. І, звісно, надати необхідну підтримку Збройним Силам України, які боронять нашу державу. В перші дні війни учасниця прем’єрного випуску «Ревізори на порозі» (Новий канал) Марія Южда створила телеграм-канал, аби допомогти українцям знайти нову роботу в Тернополі. На сьогодні працевлаштовано більше 20-ти біженців, серед них і Валерія Ульянова.

– Ми тиждень сиділи в підвалах у Харкові, поки наважилися залишити місто, – розповідає дівчина. – Третього березня, після чергового вибуху, таки викликали таксі й поїхали на вокзал. Сіли в потяг, який прямував у Тернопіль. У кожному купе було по 12-13 людей. Їхали понад 21 годину, адже часто зупинялися через обстріли. Вдячні «Укрзалізниці», яка забезпечила пасажирів водою та їжею.

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У Файному місті Валерії надали прихисток знайомі.

– Облаштувалася на новому місці й вирішила шукати роботу, – каже дівчина. – Доєдналася до кількох телеграм-каналів та моніторила вакансії. До цього, в Харкові, працювала у фірмі з організації дитячих свят, тому шукала схожу роботу.

Саме в телеграм-каналі Марії Южди https://t.me/robotam_yuzhda Валерія побачила вакансію адміністратора в дитячій кімнаті.

– У той момент згадала, що нещодавно бачила Марію на Новому каналі у програмі «Ревізори на порозі» й вирішила відгукнутися на пропозицію, – розповідає дівчина. – Мене взяли на роботу. Днями в нас відбулося урочисте відкриття закладу, де є ця дитяча кімната. До моїх обов’язків входить: підтримка чистоти, дезінфекція іграшок, ігри з дітьми, анімація та майстер-класи. Поки я забавляю малюків, батьки можуть поспілкуватися та поїсти.

Кожного дня заклад відвідує більше 15-ти дітей. Серед послуг є няня на кілька годин.

До відома біженців, які тимчасово перебувають у Тернополі. Доєднуйтеся до телеграм-каналу https://t.me/robotam_yuzhda, тут щодня оновлюються вакансії