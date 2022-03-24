Погибла Оксана Баулина — журналистка российского издания The Insider

В результате вражеских обстрелов в Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина

Гибель журналистки была подтверждена в редакции, где она работала.

— Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве во время выполнения редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новые ракетные обстрелы, – заявили в The Insider.

Отмечается, что до прихода в The Insider Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией — некоммерческом фонде, созданном оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. Однако организацию внесли в список экстремистских. Затем Оксана Баулина вынуждена была уехать из России. В Украине она успела сделать несколько репортажей.

The Insider – российское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей. Базируется редакция в Латвии.

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Сколько в общей сложности убиты журналисты во время войны в Украине

Россия совершила 148 преступлений против журналистов и СМИ с начала широкомасштабного вторжения. Об этом сообщает Институт массовой информации (ИМИ). Данные мониторинга, в частности, свидетельствуют о том, что:

Пять журналистов убиты при исполнении обязанностей, семеро – ранены. Один журналист пропал без вести.

Более 70 медиа были вынуждены остановить работу в результате захватов редакций, угроз и временной оккупации.

Зафиксировано шесть случаев похищений и пыток журналистов.

Однако мы надеемся и верим в то, что Россия обязательно ответит за то, что наделала. И слова директора ИМИ трое подбадривают.

– Все преступления проверены и задокументированы. Гаага ждет, – заявила директор ИМИ Оксана Романюк на своей странице в Facebook.

Раненые и убитые журналисты во время нападения России на Украину (те, о ком известно)

Оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов в Горенке под Киевом. Раненый под Киевом журналист FoxNews Бенджамин Холл. Российские военные убили в Ирпене журналиста Брента Рено, работавшего на американское издание Time. Его коллега, фотокорреспондент The New York Times, Хуан Арредондо был ранен. Швейцарский журналист Гийом Брике. На него напали солдаты России у села Водяно-Лорино Николаевской области. В него стреляли четыре раза, а затем забрали деньги, три телефона, ноутбук, видеокамеру и карту памяти с сделанными фотографиями. После обстрела, говорит, его руководство просило немедленно возвратиться в Швейцарию, но он отказался. 2 иностранных журналиста с телеканала AlAraby TV (штаб-квартира в Лондоне) до сих пор держат в плену вместе с группой гражданских лиц в количестве примерно двадцати человек, в коттеджном городке Стоянка-2 город Ирпень. Чешские репортеры Voxpot попали под обстрел вместе с украинскими медийщиками в г. Макаров вблизи Киева. Два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet — журналист Стефан Вайхерт и фотограф и репортер Эмиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения. В результате ракетных обстрелов вблизи Киева пострадал корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. В медицинскую помощь корреспонденту оказали военные медики и медики Барышевки. Журналист Шакиров Дилербек, работал в информационном еженедельнике «Вокруг тебя». Его российские солдаты убили еще 26 февраля из автоматического оружия в районе поселка Зеленовка (пригород Херсона). Журналистка Общественного Виктория Рощина. русские военные обстреляли и ограбили авто, в котором их аоа она с водителем. Девушку сначала взяли в плен, однако впоследствии отпустили, вынудив записать видео о том, что российские солдаты ее спасали. По словам Виктории, она и водитель автомобиля натолкнулись на колонну российских танков в Запорожской области. Украинский военный журналист из Львовщины Виктор Дударь погиб во время боев с российскими захватчиками под Николаевом. Известно, что он в 2014 году ушел добровольцем на Восток Украины. Воевал в 80-й десантно-штурмовой бригаде.

Фото Facebook/oksana.baulina

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