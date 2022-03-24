Ирпень, Бучу и Гостомель наши ВСУ взял и в кольцо

Защитникам Украины удалось взять в кольцо Бучу, Ирпень и Гостомель — города, где с начала вторжения россии, с 24 февраля, велись жестокие и горячие бои

Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это означает, что украинские силы оцепили оккупантов и либо выбьют их из населенных пунктов, либо убьют. Также это делает невозможным продвижение российских войск в сторону Киева. Такие новости придают позитива!

Однако, к сожалению, многие деревни вокруг остаются в оккупации. К примеру, население Клавдиево-Тарасового, Севериновки, Березовки, Николаевки остаются без продуктов, медикаментов, гигиенических товаров и детского питания. Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской громады оккупированы и без связи.

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В Песковской территориальной громаде в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома.

Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская громады — под контролем местных органов власти.

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