Новый канал>Новости

ВСУ взяли в кольцо Бучу, Ирпень и Гостомель — что это значит

Ирпень, Бучу и Гостомель наши ВСУ взял и в кольцо

Защитникам Украины удалось взять в кольцо Бучу, Ирпень и Гостомель — города, где с начала вторжения россии, с 24 февраля, велись жестокие и горячие бои

Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это означает, что украинские силы оцепили оккупантов и либо выбьют их из населенных пунктов, либо убьют. Также это делает невозможным продвижение российских войск в сторону Киева. Такие новости придают позитива!

Однако, к сожалению, многие деревни вокруг остаются в оккупации. К примеру, население Клавдиево-Тарасового, Севериновки, Березовки, Николаевки остаются без продуктов, медикаментов, гигиенических товаров и детского питания. Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской громады оккупированы и без связи.

россию могут исключить G20: США оценивают возможно ли это

В Песковской территориальной громаде в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома.

Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская громады — под контролем местных органов власти.

Фото Facebook

Читай также:

Папа Оли Шебли пошел добровольцем на ЧАЭС: «Связи с ним нет…»

В Киевской области пропал фотожурналист Макс Левин

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь