ТОП-5 онлайн-сервисов и платформ для дистанционного обучения

В Украине можно учиться во время войны. Дети постепенно возвращаются в более или менее привычный ритм жизни, появляется дистанционные уроки в школе и открываются сервисы для домашнего обучения. О получении новых знаний думают и взрослые, находящиеся в безопасности. Новый канал собрал список полезных онлайн-сервисов для дистанционного обучения, как для детей, так и взрослых. Подробности – в материале.
Coursera сотрудничает с более чем 200 ведущими университетами и компаниями, чтобы обеспечить гибкое, доступное и подходящее для работы онлайн-обучение отдельным лицам и организациям по всему миру. Сервис предлагает большой спектр возможностей для обучения – от практических проектов и курсов до сертификатов и программ для получения диплома.
2. Бизнес в диджетале – видеоуроки Дениса Волосова
Хочешь построить бизнес в диджитал сфере: в Instagram, TikTok, Facebook? Тогда эти уроки тебе могут помочь. Денис рассказывает множество полезной информации от самого элементарного к сложному.
3.Preply
Preply – онлайн образовательная платфотма, объединяющая репетиторов и преподавателей со студентами виртуально с помощью онлайн-связи. Все знают, что лучший способ выучить язык – это заниматься с его носителем. Даже если на первом этапе тебе сложно, то постепенно ты будешь привыкать и говорить все лучше и лучше. Каждый репетитор имеет отзывы и классификацию, свой уровень. Ты сможешь найти себе именно того, кто тебя устроит.
Научиться качественному SMM или работе с Target ты можешь в этой онлайн-школе. Стоимость может показаться тебе недешевой, но во время войны для украинцев действуют скидки. К тому же 20% от стоимости передается на нужды ВСУ. Удобные видеоуроки помогут тебе лучше понять профессию, повысить свой уровень и дадут толчок к первым клиентам.
Может, ты давно хотел заняться дизайном или апгрейднуть свои знания? Сервис Creative Practice поможет тебе в этом. Десятки видеоуроков расскажут тебе обо всех тонких профессиях. На сайте очень много бесплатных уроков, а также видео разной сложности.
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Каждый день на этих каналах посвящен отдельной дисциплине.
Например, с 21 по 25 марта (понедельник-пятница) будут транслироваться следующие уроки:
Каждый день на телеканалах:
Детский телеканал «Пиксель»:
ПЛЮСПЛЮС (1+1 media)
Регіональні канали Суспільного:
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