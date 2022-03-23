ТОП-5 онлайн-сервисов и платформ для дистанционного обучения

В Украине можно учиться во время войны. Дети постепенно возвращаются в более или менее привычный ритм жизни, появляется дистанционные уроки в школе и открываются сервисы для домашнего обучения. О получении новых знаний думают и взрослые, находящиеся в безопасности. Новый канал собрал список полезных онлайн-сервисов для дистанционного обучения, как для детей, так и взрослых. Подробности – в материале.

Топ-5 онлайн-сервисов для дистанционного обучения взрослых

1.Coursera

Coursera сотрудничает с более чем 200 ведущими университетами и компаниями, чтобы обеспечить гибкое, доступное и подходящее для работы онлайн-обучение отдельным лицам и организациям по всему миру. Сервис предлагает большой спектр возможностей для обучения – от практических проектов и курсов до сертификатов и программ для получения диплома.

2. Бизнес в диджетале – видеоуроки Дениса Волосова

Хочешь построить бизнес в диджитал сфере: в Instagram, TikTok, Facebook? Тогда эти уроки тебе могут помочь. Денис рассказывает множество полезной информации от самого элементарного к сложному.

3.Preply

Preply – онлайн образовательная платфотма, объединяющая репетиторов и преподавателей со студентами виртуально с помощью онлайн-связи. Все знают, что лучший способ выучить язык – это заниматься с его носителем. Даже если на первом этапе тебе сложно, то постепенно ты будешь привыкать и говорить все лучше и лучше. Каждый репетитор имеет отзывы и классификацию, свой уровень. Ты сможешь найти себе именно того, кто тебя устроит.

4.NewLook.SMM

Научиться качественному SMM или работе с Target ты можешь в этой онлайн-школе. Стоимость может показаться тебе недешевой, но во время войны для украинцев действуют скидки. К тому же 20% от стоимости передается на нужды ВСУ. Удобные видеоуроки помогут тебе лучше понять профессию, повысить свой уровень и дадут толчок к первым клиентам.

5.Creative Practice

Может, ты давно хотел заняться дизайном или апгрейднуть свои знания? Сервис Creative Practice поможет тебе в этом. Десятки видеоуроков расскажут тебе обо всех тонких профессиях. На сайте очень много бесплатных уроков, а также видео разной сложности.

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Онлайн-сервисы для дистанционного обучения детей

МОН совместно с компанией Google Украина создали Всеукраинское онлайн-расписание для учащихся 1-11 классов. Все желающие могут использовать платформу Всеукраинская школа онлайн, содержащую видеоуроки, конспекты, тестовые задания, а также Кабинет учителя, который помогает оставаться на связи с учениками. Для удобства разработали мобильное приложение, а Youtube-канал МОН содержит информацию, которая может пригодиться.

«Навчання без меж» — совместный образовательный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, «Пиксель» и региональных каналов Суспільного, а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv, VoliaTV.

Каждый день на этих каналах посвящен отдельной дисциплине.

Например, с 21 по 25 марта (понедельник-пятница) будут транслироваться следующие уроки:

21 марта – украинский язык;

22 марта – математика;

23 марта – история Украины;

24 марта – украинский язык;

25 марта – математика.

Каждый день на телеканалах:

Детский телеканал «Пиксель»:

уроки для 5 классу, о 10:00

уроки для 6 классу о 11:00.

ПЛЮСПЛЮС (1+1 media)

7 класс з 10:00,

8 класс з 11:00,

11 класс з 12:00.

Регіональні канали Суспільного:

9 класс о 10:00

10 класс об 11:00

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