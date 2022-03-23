россию могут исключить из G20

Соединенные Штаты и их западные союзники оценивают возможность того, должна ли россия оставаться в группе «Большой двадцатки» (G20) после ее вторжения в Украину

По словам источников, вероятно, попытка исключить Россию может быть ветирована другими членами клуба, в частности, Китаем, Индией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили представители Reuters, присутствовавшие в ходе обсуждения.

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— Были дискуссии о том, уместно ли россии быть частью G20. Если россия останется членом, она станет менее полезной организацией, — считает высокопоставленный источник группы переговоров.

Но все не может быть так просто. Прежде чем делать какие-либо заявления об исключении России, Штаты проконсультируются со своими союзниками. Проблема состоит в том, что как такового механизма лишения россии членства в G20 просто нет.

Представитель одной из азиатских стран-членов заявил, что россию нельзя исключить, только если Москва не примет такое решение сама. Позже стало известно, что именно Китай не поддерживает исключение россии из G20. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает CGTN.

Что такое G20 – «Большая двадцатка»?

«Большая двадцатка» или «Группа двадцати» — неформальный международный клуб ведущих индустриальных стран мира и развивающихся стран. Существует начиная с 1999 года. В состав неформального международного клуба входят 19 стран и Европейский Союз. Участники Большой двадцатки: США, КНР, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка, Европейский Союз.

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