В Киевской области пропал фотожурналист Макс Левин

На линии фронта под Киевом исчез известный фотожурналист Максим Левин

Об этом сообщил друг Левина – Маркиян Лисейко.

По словам Маркияна, последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Лисейко также рассказал, что Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута Межигорска и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11.23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим российской федерации.

Кто такой фотожурналист Марк Левин?

Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает в качестве фотокорреспондента и документального фотографа и оператора для многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske.

Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine (RFE/RL).

