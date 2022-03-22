Что такое медитация и как ею заниматься? Бесплатные приложения и сервисы

Все больше людей по всему миру открывают для себя медитацию как инструмент повышения собственной эффективности, путь к более счастливой, наполненной жизни. Конечно, сложно поверить, что медитация придаст сил, вдохновения и ощущения счастья во время войны, когда Россия бомбит мирные города, дома, школы, детсады. Но все-таки попробовать можно, многим помогает. Новый канал расскажет тебе, что такое медитация, как заниматься медитацией и какие есть бесплатные приложения.

Что такое медитация?

Одно из простейших объяснений медитации описывает ее как технику достижения состояния глубокого спокойствия и расслабления, обычно предполагающей принятие специфической позы в спокойном окружении и сосредоточение внимания на каком-либо явлении, объекте, ощущении или движениях.

Медитация приобрела популярность благодаря представлению, что она помогает бороться с негативными эмоциями и стрессом. А это касается каждого человека, особенно в нынешние времена войны и стресса. Конечно, медитация не избавит от причин стресса, но практикующие ее люди говорят, что она может изменить отношение к самой проблеме и таким образом помочь не реагировать слишком горячо на неудачи.

Какие преимущества медитации?

Люди, занимающиеся медитацией, отмечают следующие плюсы после регулярных практик:

Лучшее физическое самочувствие. Более глубокий сон, легкое пробуждение, нормализация давления.

Развитие памяти. Более ясный ум и умение фокусироваться позволяют запоминать больше информации и развивают память в целом.

Целеустремленность. Медитация помогает понять важное, превратить в планы, а затем в действия.

Производительность. Чрезмерная активность мыслей ведет к ощущению, что нужно куда-то бежать и что-то делать. Зато спокойный ум позволяет сделать то, на что мы были бы неспособны из-за непоседливости.

Креативность. Ясность ума и чистое восприятие реальности позволяют посмотреть на привычные вещи под другим углом. Это вдохновляет и дарит новые идеи.

Беспристрастное отношение ко всему. Ничто не однозначно хорошее или плохое — только наше сознание делает события такими.

Терпимость и эмпатия. Понимание своих эмоций позволяет лучше понимать других и благодаря этому строить с ними хорошие отношения.

Можно ли сэкономить на психотерапии?

Если вы чувствуете тревожность или беспокойство, то вы можете попробовать медитацию, и если она помогла – прекрасно. Однако для некоторых психических расстройств она не эффективна как единственное средство. Тогда важно проконсультироваться с врачом или психологом, чтобы выбрать оптимальный путь оздоровления.

Как эвакуировать животных? Что взять с собой и правила поведения при эвакуации

Как начать правильно заниматься медитацией?

Чтобы начать медитировать, далеко ходить не надо. Ведь для большинства начинающих базовая цель одна – научиться спокойствию. Для этого достаточно, например, начать с прослушивания медитативной музыки. Особенно, если у вас проблемы со сном.

Лучшее время для медитации – утро, сразу после пробуждения. Если вам не хватает времени утром можно перенести практику на вечер

Занимайтесь в тишине

Сидите ровно, но не обязательно в «позе лотоса»

Концентрируйтесь на дыхании

Продолжительность практики — индивидуальная: это может быть и минута, и десять.

Ну и конечно, если вы хотите попробовать занять медитацией самостоятельно, можно установить на телефон одно из приложений для медитации.

Бесплатные приложения для медитации

Headspace и Calm — эти приложения имеют схожие функции: помогают преодолевать стресс, снизить тревожность и сделать медитацию привычкой. Headspace – бесплатный доступ на безлимитный срок к ограниченному количеству контента, бесплатный доступ к полной подписке на 2 недели при подписке на год (69,99$ в год), на 1 неделю при ежемесячной подписке (12,99$).

Calm — доступ бесплатный только на 7 дней, при условии подписки, далее – платно. Цена 1399,99 грн. в год. Очень много разных медитаций, есть медитации голосами знаменитостей, медитации для сна, растяжки, прогулок, разная музыка.

Insight Timer – бесплатная и платная подписки, много бесплатных медитаций на разных языках: для сна, преодоления стресса, для визуализации, для работы с отношениями, родителей и т.д. Одна из самых больших баз бесплатных медитаций.

Svitlo — бесплатное приложение с медитациями, первое исключительно на украинском. Правда, оно пока еще иногда глючит, не очень оптимизировано, долго загружается, но можно потерпеть ради медитаций на украинском языке, тем более, что набор довольно большой.

Как избавиться от изжоги в домашних условиях?

Типы медитативных практик

Есть множество медитативных практик, некоторые техники требуют соблюдения определенных правил, например, принятия особой позы и проведения ритуала. Остальные техники охватывают лишь аспект сосредоточения внимания. В общем, все разновидности медитаций преследуют цель достижения расслабленности и сосредоточенности:

Дзаден. Эта медитативная практика является основополагающей в буддизме. Она выполняется в сидячей позиции, в частности, в позе лотоса и сопровождается проведением ритуалов; Мантра-медитация. Состоит в сосредоточении внимания исполнителя на повторении мантр — молитвы, фраз, слов или звуков (вроде известного «Ом»); Трансцендентальная медитация. Предусматривает исполнение личных мантр в удобной позе и практику медитации дважды в день Йога и тай ли. Их иногда называют «медитацией в движении», поскольку спокойные повторяющиеся движения, которые им присущи, хорошо успокаивают; Звуковая медитация. Состоит в использовании чаш, гонгов и других инструментов для создания звуковых колебаний и сосредоточении на них внимания; Майндфулес медитации. Ее особенностью является концентрация на «здесь и сейчас», сосредоточение на собственных ощущениях и мыслях без осуждения. Она не требует использования никаких атрибутов духовных практик или соблюдения строгих правил.

Если после медитации становится только хуже

Несмотря на то, что от медитации обычно ожидают ощущение легкости и умиротворения, иногда особенно в начале могут возникать неприятные ощущения. Например, некоторые люди начинают тревожиться, им становится страшно или у них угнетается настроение, возникает чувство глубокой грусти и желание плакать и даже панические атаки. Особенно тяжело может даваться медитация тем, кто пережил психологическую травму. Чаще уже после нескольких попыток медитировать людям становится легче, но в некоторых случаях этого не происходит. Решить проблему может помочь изменение техники медитации или их сочетание. Их есть такое огромное количество, что почти наверняка можно найти что-нибудь подходящее.

По материалам happymonday.ua

Фото iStock

Читай также:

Чем заменить сухой корм для животных? Советы ветеринара

Как действовать если нет аптечки, но нужно остановить кровь: советы врача