Чернигов сегодня: окупанты взорвали мост, а Арестович рассказал чего ждать

Чернигов сегодня ночью, 23 марта, получил очередные удары от оккупантов. Российские войска сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну. От удара упал один из пролетов моста.

От вражеских снарядов в Чернигове пострадал мост, через который организовывали эвакуационные рейсы и завозили гуманитарную помощь в город.

Путин втягивает Европу в большую войну: историки и журналисты создали медиапроект, в котором сравнили шаги российского диктатора и Гитлера

Однако, несмотря ни на что, это не помешает гуманитарным коридорам, о чем с места происшествия сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус: «Мы обеспечиваем город продуктами питания и всем необходимым».

Кроме того, Вячеслав Чаус заверил, что после победы в Чернигове обязательно построят новый мост, намного лучше, чем тот, который был: «Мы построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот, что у нас был. Он уже был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает крутой и современный мост . Мы его обязательно построим после нашей победы».

Помощь переселенцам: как получить выплаты переселенцам и выплаты на ребенка в Украине 2022

Как получить денежную компенсацию за потерянное имущество во время войны

Как отметил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 Канала, в Чернигове больше недели почти нет газа и воды. Оккупанты бьют по жилым кварталам. Это месть за то, что Чернигов героически противоборствует врагу.

Однако следует понимать, что в отличие от Мариуполя, в Чернигов есть прямые пути снабжения и гуманитарные коридоры, поэтому центральное командование может оказывать военную помощь.

«В Чернигове ситуация сложная, потому что враг начал применять тактику примерно похожую на ту, что и в Мариуполе. Конечно, там не тот масштаб, но тем не менее, — отмечает Алексей Арестович. – Ситуация там далека от некоторых заявлений, которые прозвучали, что якобы город сейчас в окружении и так далее. Нет окружения – есть сложная ситуация. Однако командование ВСУ и власть работает над тем, чтобы облегчить ситуацию»