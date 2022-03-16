Новый каналНовости

#ДобріІсторії. Как харьковчанке помогли чужие люди: «Выехали, когда уже не могли сидеть в подвале»

#ДобріІсторії. Как харьковчанке помогли чужие люди: Выехали, когда уже не могли сидеть в подвале

Харьковчанка, которая эвакуировалась в Тернополь, получила не только жилье, еду и одежду, но и работу

Новый канал продолжает делиться историями беженцев, которые, несмотря на все трудности, готовы осваивать новые профессии и развивать Украину. Виктория Кирилюк вместе с мужем и дочерью покинула Харьков на седьмой день войны и прибыла в Тернополь.

– Выехали, когда уже не могли сидеть в подвале, – говорит Виктория. – Вокруг дома были повреждены, а такси отказывалось эвакуировать. Муж увидел, что соседи упаковывали чемоданы в авто и попросил, чтобы они подвезли нас до вокзала. Нам дали две минуты, чтобы собраться. Взяли рюкзаки, которые все время были с нами в подвале, и сели в машину.

Камбербетч поселит у себя дома украинских беженцев

На вокзале семья зашла в первый же поезд, прибывший на перрон. Конкретного плана, куда эвакуироваться, у них не было.

– Конечная станция, на которой мы вышли, – Тернополь, – рассказывает женщина. – Нам сразу помогли с жильем. Волонтеры дали продукты и одежду. Через три дня я оправилась от всего пережитого и поняла, что нужно жить дальше и искать работу.

#ДобріІсторії. Как харьковчанке помогли чужие люди: Выехали, когда уже не могли сидеть в подвале

В Тернополе участница премьерного выпуска «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Мария Юшта курирует трудоустройство беженцев. Именно она помогла Виктории найти работу.

– По специальности я швея, – говорит женщина. – Но мне предложили стать помощником повара, и я согласилась. В первый день было очень тяжело, а на третий уже почувствовала легкость и комфорт. На кухне чищу много овощей и нарезаю их.

К сведению беженцев, временно находящихся в Тернополе. Присоединяйтесь к телеграм-каналу https://t.me/robotam_yuzhda – здесь ежедневно обновляются вакансии.

Читай также: 

Мобилизация 2022: как происходит в Украине, кого призовут во второй волне

Я постоянно слышу сирены, когда их нет: Что такое синдром фантомной сирены? Как от него избавиться?

добро
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь