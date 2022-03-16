Мобилизация 2022 — Украина призывает резервистов второй волны. Кто пойдет воевать, а кого не возьмут?

В Украине началась вторая волна мобилизации. До этого к выполнению боевых действий привлекли почти всех резервистов, и теперь призывают военнообязанных других категорий, прежде всего, имеющих боевой опыт. Об этом 15 марта сообщил начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Кто попадает во вторую волну мобилизации

1. К мобилизации подлежат граждане, проходившие службу до 2014 года и имеющие опыт работы на соответствующих должностях. Таких лиц отправят сразу в воинские части.

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2. К мобилизации подлежат те, кто до этого не проходил службу. Они в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ, где проходят подготовку. После этого направляются в боевые воинские части. Подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах будет проводиться по сокращенным срокам и составлять от 7 до 20 дней.

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Роман Горбач сообщил, если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на телефоны горячей линии.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

3. К мобилизации подлежат – мужчины-переселенцы. Они обязательно должны встать на военный учет по месту нахождения. После этого такие мужчины могут быть вовлечены в мобилизацию и отправлены на учебу или в воинские части.

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Будут ли мобилизовать женщин

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

— Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями. Например, медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограммметрии, аэрофотслужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности, — об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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