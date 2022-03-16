Синдром фантомной сирены: что это и как с этим справиться

Уже прошел почти месяц войны – хронический стресс для каждого украинца. Сил и настроения может не хватать на постоянной основе. Все это оказывает большое влияние на нашу психику. После первых сирен, «бахов» и взрывов украинцы теперь прислушиваются к каждому звуку, иногда страшно даже от тишины. Однако бывает и такое, когда вокруг тихо, а ты слышишь сирены… Что это и что при этом делать?

Синдром фантомной сирены – это состояние, когда человек слышит звуки сирены, хотя на самом деле их нет. Новый канал расскажет тебе больше о синдроме фантомной сирены и как с ним справиться.

Синдром фантомной сирены – это нормально?

Психологи говорят, что это совершенно нормально. Появление этого синдрома является вполне естественной реакцией нашей психики на хронический стресс. Главная задача – минимизировать симптомы, чтобы быть в ресурсе и принимать быстрые решения и действовать эффективно. Нельзя постоянно находиться в состоянии паники, так наш организм долго не выдержит.

Что мне делать, чтобы стало легче?

1. Вернуться к реальности

Сосредоточь внимание на маленьких действиях, которые помогут почувствовать реальность и мир вокруг себя и понять, что звука сирен нет. Например, можно поговорить с находящимся рядом человеком или прикоснуться к своему телу. Также может помочь сосчитать предметы в комнате или вымыть лицо и руки холодной водой. Такие действия помогают нам вернуться в реальность через тело.

2. Закрывай свои базовые потребности

Во время постоянного стресса и угрозы для жизни это может быть сложной задачей. Однако, если у тебя есть возможность, попробуй немного поспать, поесть теплой пищи или выпить чаю, обнять тех, кто рядом. Также может помочь час без новостей и телефона (предварительно попроси близких позвонить по телефону в случае тревоги). Также попробуй разрешить себе заняться обычными делами, если это возможно: послушать музыку, посмотреть фильм, почитать книгу — сделай то, что ты любишь.

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3. Разработай планы для экстренных ситуаций

Поговори со своими близкими, друзьями, соседями. Составьте четкий план, кто будет делать в случае экстренных ситуаций (сделайте чередование, положите самые необходимые вещи в тех местах, где их будет легко найти, подготовьте одежду). Нужно верить в лучшее, а готовиться к худшему, особенно во время войны. Лучше сразу понять, какими могут быть плохие сценарии развития, чтобы подготовиться к ним. Ведь если что-то плохое застанет тебя неожиданно – начнется паника и действия могут быть необдуманными.

Мы украинцы, мы все сильны. Наша психика должна справиться, если выполнить все эти упражнения. Не стесняйся и возвращайся иногда к действиям из своей мирной жизни, так тебе точно станет легче.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

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По материалам wonderzine.com.ua

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