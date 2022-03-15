Женя Синельников рассказал, как его сын переносит ужасы войны: Папа, я боюсь, что мы все умрем

Соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) две недели провел в блокаде оккупантов под Киевом вместе с 9-летним сыном

В ночь на 24 февраля началась война, развязанная россией против Украины. В тот же день город Буча, что под Киевом, превратился в ад на Земле — взрывы и выстрелы не утихали, по городу ездили танки, над домами мирных жителей летали ракеты и истребители. Среди тех, кто оказался в блокаде российских оккупантов — соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) Женя Синельников вместе с 9-летним сыном.

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— Мы были не одни, съехались родственники, друзья, нас было 13 человек, среди них — 4 ребенка. Когда пропало электричество, не можно было посидеть в планшетах и телефонах, мы все вместе занимались математикой, читали книжки, у нас были уроки, бабушка рассказывала сказки… Все друг друга поддерживали, но это такой опыт, что даже меня до сих пор, бывает, срывает на слезы. Появилась дикая ценность жизни, — рассказал Женя Славе Демину в свежем выпуске «Слава +». — Я рассказывал, что это тимбилдинг, что это нас всех сплотит, что мы станем сильнее, взрослее. Но, конечно же, не обошлось без панических атак, фраз «мне страшно», «почему они хотят нас убить?», «папа, я боюсь, что мы все умрем».

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Чтобы отвлечь детей от ужасов войны, их занимали рутинными делами — они играли, убирали снег на улице, ходили за дровами.

— Электричества не было, мы грелись камином. Задачей детей было следить, чтобы никому не было холодно, чтобы у всех были одеяла, чтобы все поели, помогать с уборкой, — добавил Синельников. — Сын до такой степени повзрослел… Это просто не передать. Появились совсем другие ценности, он начал обращать внимание на нюансы, начал экономить еду, воду, делиться своей порцией. Он стал понимать, что нужно ценить окружающих, поддерживать друг друга.

Сейчас семья Жени находится в безопасном месте — 9 марта им удалось выехать из Бучи. После того, как Синельников отправит сына за границу, он вернется в Киев и продолжит воевать на информационном фронте.