Новий каналНовини

Зробити внесок на підтримку армії через QR-код в ТВ-ефірі: Покрокова інструкція

Зробити внесок на підтримку армії через QR-код в ТВ-ефірі: Покрокова інструкція

В українців з’явилась можливість зробити благодійний внесок у фонд «Повернись живим» в два кліки. Достатньо ввімкнути в ТВ-ефірі або на YouTube інформаційний марафон та перейти за  QR-кодом на сайт фонду

Нагадаємо, що з 26 лютого StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup, «Рада», «Медіа Група Україна» об’єднались і запустили спільний інформаційний марафон. І наразі з ініціативи Starlight Media в ефірі трансляції з’явився QR-код з надписом «Підтримай армію», який веде на сайт фонду «Повернись живим» – https://savelife.in.ua/donate

Зробити внесок на підтримку армії через QR-код в ТВ-ефірі: Покрокова інструкція

Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити

Що робити, якщо зникла мобільна мережа? Київстар, Vodafone Україна та Lifecell створили національний роумінг, як користуватися

Все, що потрібно зробити: відсканувати за допомогою камери на смартфоні QR-код, що знаходиться в правому верхньому кутку екрану, і ви автоматично потрапите на сайт фонду. Зробити благодійний внесок можна з картки будь-якого банку, через рахунки Bitcoin та Ethereum, систему SWIFT, також можна здійснити переказ з-за кордону.

QR-код розмістили в ефірі всі телеканали, що приєдналися до телемарафону, і наразі вже йде збір коштів до фонду «Повернись живим».

Разом до перемоги!

Читай також:

Як знайти житло, якщо ти переселенець? В Україні та в Європі

вибір редакції выбор редакции новини новини нк рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь