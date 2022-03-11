Зробити внесок на підтримку армії через QR-код в ТВ-ефірі: Покрокова інструкція

В українців з’явилась можливість зробити благодійний внесок у фонд «Повернись живим» в два кліки. Достатньо ввімкнути в ТВ-ефірі або на YouTube інформаційний марафон та перейти за QR-кодом на сайт фонду

Нагадаємо, що з 26 лютого StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup, «Рада», «Медіа Група Україна» об’єднались і запустили спільний інформаційний марафон. І наразі з ініціативи Starlight Media в ефірі трансляції з’явився QR-код з надписом «Підтримай армію», який веде на сайт фонду «Повернись живим» – https://savelife.in.ua/donate

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Все, що потрібно зробити: відсканувати за допомогою камери на смартфоні QR-код, що знаходиться в правому верхньому кутку екрану, і ви автоматично потрапите на сайт фонду. Зробити благодійний внесок можна з картки будь-якого банку, через рахунки Bitcoin та Ethereum, систему SWIFT, також можна здійснити переказ з-за кордону.

QR-код розмістили в ефірі всі телеканали, що приєдналися до телемарафону, і наразі вже йде збір коштів до фонду «Повернись живим».

Разом до перемоги!

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