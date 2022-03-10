Київстар, Водафон Україна та Лайфсел поєднуються: як перемикатися між операторами

Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна й lifecell оголосили про запуск національного роумінгу в Україні. Це означає, що у випадку, коли немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора, абоненти зможуть переключатися на мережу інших операторів.

В умовах військової агресії мобільні оператори, НЦУ, регулятор НКЕК, Держспецзв’язку та Міністерство цифрової трансформації України об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити безперервність послуг зв’язку для своїх абонентів. Тому відсьогодні запускається національний роумінг між операторами, який запуститься по всій території України. Тобто при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати зв’язок іншого оператора. Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень всіх мобільних операторів.

Starlink в Україні: Ілон Маск активував роботу Starkink в Україні

Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

назва мережі може змінитись на ту, який оператор обслуговує абонента;

національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;

тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із тарифним планом вашого оператора.

Для того, щоб користуватися національним роумінгом, необхідно активувати в налаштуваннях смартфону опцію автоматичного пошуку мережі. Якщо не вийшло підключитися автоматично, спробуйте вибрати іншу мережу вручну. На Android це можна зробити наступним чином: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Як отримати 6500 гривень від держави через втрату роботи під час війни



Далі виконати наступні кроки:

Знайти й вибрати доступну мережу;

Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Важливо: раз на день намагатись вручну повернутися (підключитися) до мережі свого оператора.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

За матеріалами lifecell.ua