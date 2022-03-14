«З лісу вилетів літак і випустив у нас ракети»: Женя Синельников — про пережиті в Бучі жахіття

Співавтор і режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) дивом зумів залишитися живим після окупації Бучі ворожими військами

Два тижні співавтор та режисер тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) Женя Синельников разом із сім’єю провів у Бучі — місті під Києвом, яке окупували російські війська. Про жахіття, які йому довелося пережити за цей час, Женя розповів Славі Дьоміну у свіжому випуску «Слава+».

— Все розвивалося спіралью, не можу сказати, коли був критичний момент. Спершу було страшно, коли літали винищувачі. Потім пішли танки, залпи, розриви поряд. Потім почали потрапляти у будинки, які ми бачили поряд, почалися пожежі. Найстрашніше у всій нашій історії це авіація. Мені досі сниться, як із лісу вилітає літак і випускає у нас ракети. Ця картинка – просто жах, – зізнався Женя. — Я забігаю в будинок, кричу: «Швидко всі в укриття!» Ми ховаємось у коридорі, де немає вікон, я накриваю сім’ю та в цей момент відбувається вибух, вилітають усі вікна, летить штукатурка, люстри падають. Моторошно.

Але на цьому страхи не закінчилися. Незабаром до будинку до Синельникова прийшли 20 загарбників із автоматами.

— Вони сказали: «Не хвилюйтеся, ми прийшли з миром». Усіх посадили, переписали, обшукали хату. Це не передати словами. До речі, вони мене впізнали: «О, «Орел і Решка», дай мені автограф». У будинку було дуже темно, тому військовий навів на мене дуло гвинтівки і… увімкнув підсвічування, — розповів про пережите співавтор «Орла та Решки». — Не дай Боже нікому це пережити. Може, завдяки тому, що нас впізнали, нам хоч би залишили життя. Дуже багато людей навколо розстрілювали, бо вони просто не пускали російських військових у будинок.