Оладки с кукурузной каши: рецепт от Алекса Якутова

Как приготовить оладьи из кукурузной каши и разнообразить свой рацион во время войны, рассказал эксперт «На ножах» Алекс Якутов

Времени, чтобы приготовить любимые блюда, нет. И некоторые продукты для них приобрести проблематично. Поэтому все чаще приходится готовить из того, что есть дома. Эксперт реалити «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептами оладий из разных круп. Первые на очереди — оладьи из кукурузной каши

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Оладьи из кукурузной каши: рецепт приготовления пошагово

Оладки из кукурузной каши: ингредиенты

Кукурузной крупы мелкого помола – 2/3 стакана

Яиц – 1 шт.

Растительного масла – 6 ст. л.

Сливочного масла – 50 г

Муки пшеничной – 0,5 стакана

Пищевой соды – щепотка

Соли и сахара – по вкусу

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Оладки из кукурузной каши: приготовление

Сварите кукурузную кашу с вечера. Взбейте яйцо и добавьте в емкость с кашей. Туда же добавьте растопленное сливочное масло, соль, сахар и соду. Понемногу добавьте муку и тщательно перемешайте тесто. Нагрейте сковороду и жарьте оладьи с обеих сторон.

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