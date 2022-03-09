Нова пошта: какие отделения работают в Киеве во время войны?

В военное время, когда многие вынуждены покинуть свой дом, из-за нападения России на Украину, украинцы бросают большинство своих вещей дома. Конечно, плюс, когда в городе остался кто-то из родственников и может прислать тебе хоть что-нибудь. Но как это сделать? «Нова Пошта» опубликовала интерактивную карту своих отделений, работающих по Украине в период военного положения. Поэтому каждый может отправить или получить свои вещи, однако возможны задержки в сроках доставки.

Какие отделения работают по состоянию на 9-10 марта 2022 года, можно узнать по ссылке. В пресс-службе почты говорят, что карта обновляется каждый день.

Часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове работают с 8:00 до 18:00. Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9:00 до 17:00. В субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье – выходной.

Если в городе действует комендантский час, то Новая почта открывается утром на час позже и закрывается вечером на час раньше.

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В компании также напомнили, что если ваша отправка находится в других областях – вы можете самостоятельно сделать переадресацию туда, где вам удобно ее получить. Переадресация бесплатная, как и хранение посылок.

Отметим, что работают не все существующие отделения по городу. Но удобно то, что доступна курьерская доставка. Это значит, что если тебе нужно доставить посылку туда, где нет работающего отделения, то ее может занести курьер по конкретному адресу.

Фото: скриншот с карты

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