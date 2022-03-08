ДобріІсторії. Анастасія Булгакова: «Розробляю систему електронної черги для військоматів»

В час, коли Росія варварськи вторглась на територію України, та продовжує бомбити будинки цивільного населення, народу дуже потрібні хороші, добрі новини. Тож Новий канал запускає нову рубрику – #ДобріІсторії. В ній ми будемо розповідати про діяльність наших лікарів, волонтерів та просто звичайних людей. Адже добрі новини так важливі у складні часи.

Сьогодні ми розкажемо тобі історію IT-спеціалістки Анастасії Булгакової, яка до війни жила у Києві, мала свої плани та збиралась допомагати країні.

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Яке життя було до війни?

– До війни я жила в Києві, працювала в ІТ-сфері з медичним програмним забезпеченням, яке допомагає вченим розробляти вакцини. Планувала йти працювати в Дію, щоб допомагати будувати цифрову державу в Україні. Проте через війну довелось переїхати у Львів, – розповіла Анастасія.

Допомога Насті у Львові

Дівчина не сидіти без діла та всіма силами допомогає Україні перемогти у війні проти Росії.

– Я працюю зараз над ІТ-рішенням для військкоматів. По суті ми розробляємо електронну чергу, щоб військкомати більш ефективно приймали людей. До того ж, я допомагаю матеріально армії

і регулярно займаюсь волонтерською діяльністю – у Львові є центри для переселенців, де потрібні продукти, медикаменти, побутові речі. Я купую це все і везу туди, куди необхідно. До того ж, я регулярно спілкуюся зі своїми колегами з Європи та розповідаю що відбувається у нас, – поділилась дівчина.

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Які плани на подальше життя?

– Я налаштована рішуче і не збираюся панікувати чи здаватися. Допомагатиму армії, як зможу і де зможу, тому що вірю в свою країну. Їхати закордон з України не збираюся взагалі. Після нашої перемоги планую повернутися і допомагати відновлювати свою країну, платити податки, працювати та розробляти нові ІТ-проекти, – розповіла нам Анастасія.

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