Помощь в Украине и заграницей — worldwithukraine.in.ua

Украинские волонтеры по инициативе юриста Анны Вишняковой создали worldwithukraine.in.ua для тех, кто нуждается в помощи как в Украине, так и за рубежом. Сайт содержит два раздела: оказать и получить помощь. Каждый пользователь может указать страну пребывания и выбрать графу с необходимой информацией: медицинская и гуманитарная помощь, жилье, транспорт, пересечение границы, контакты волонтеров, юридическая информация, работа и обучение.

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— Быстрый и упрощенный доступ к достоверной информации является критическим. Мы разработали простую платформу, где можно найти информацию о широком круге вопросов. Каждая ссылка проверяется нашей командой волонтеров из Украины и заграницей, которые затем добавляют ее на сайт. Это помогает немного упорядочить хаос из сотен ссылок, телеграмм-групп и гугл документов. Мы планируем расширение платформы и работу по координации помощи: установление прямого контакта между тем, кто может помочь и тем, кому нужна помощь, — отмечает Анна.

Желающих принять участие в разработке проекта – просьба писать команде на почту: worldwithukraine.help@gmail.com