Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити

На тлі останніх подій в Україні, володіти інформаціє про правила евакуації з місць, де йдуть бойові дії, повинен кожен! В країні війна, і, на жаль, ці знання потрібні у багатьох українських містах вже сьогодні. Тож прочитайте обов’язково самі, збережіть і передайте далі посилання. Ця інформація може врятувати життя!
Пам’ятка для тих, хто чекає на евакуацію
Хто організовує евакуацію?
Евакуація організовується обласними військово-цивільними адміністраціями та проводиться фахівцями Товариства Червоного Хреста України, поліцією, ДСНС та місцевою владою. ЗСУ повідомляють про безпечний маршрут евакуації і забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо.
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Як відбувається евакуація?
- На період евакуації оголошується режим припинення вогню по всій лінії руху транспорту.
- У локації, про яку повідомляється заздалегідь, формується евакуаційна колона х автобусів, в яких розміщуються жителі міста.
- До евакуаційної колони можуть приєднуватися і приватні транспортні засоби, які повинні рухатися чітко за маршрутом колони.
- У пункті призначення евакуйовані люди отримують допомогу, житло та харчування.
Як дізнатися про початок евакуації?
- Інформація по початок евакуації доводиться через усі наявні засоби сповіщення: радіо, телебачення, мобільний зв’язок, соціальні мережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями.
- У цій інформації зазначається початок евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації.
Як дізнатися про початок евакуації у районах, де відсутній зв’язок?
- За відсутністю мобільного зв’язку людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією по радіо, в ЗМІ або слухати оголошення пересувних гучномовців.
- Якщо ви знаходитесь в укритті – слухайте сигнал «Увага всім!» (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел офіційної інформації.
Якщо я не має доступу до джерел інформації про початок евакуації, не зможу почути сирену, не маю можливості пересуватися самостійно або знаходжусь у заваленому бомбосховищі?
- Спробуйте подзвонити на гарячу лінію Тероборони ЗМУ 0 800 507 028 або номери 101, 102 і повідомити про своє місцезнаходження.
- Місцева влада додасть вашу адресу до переліку тих, за якими потрібна допомога з евакуацією.
Джерело: Верховна Рада України