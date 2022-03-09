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Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити

Пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію з місць, де йдуть бойові дії. Як дізнатися про евакуацію і як поводитися - читайте у нашому матеріалі

На тлі останніх подій в Україні, володіти інформаціє про правила евакуації з місць, де йдуть бойові дії, повинен кожен! В країні війна, і, на жаль, ці знання потрібні у багатьох українських містах вже сьогодні. Тож прочитайте обов’язково самі, збережіть і передайте далі посилання. Ця інформація може врятувати життя!  

Пам’ятка для тих, хто чекає на евакуацію

Хто організовує евакуацію?

Евакуація організовується обласними військово-цивільними адміністраціями та проводиться фахівцями Товариства Червоного Хреста України, поліцією, ДСНС та місцевою владою.  ЗСУ повідомляють про безпечний маршрут евакуації і забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо.

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Як відбувається евакуація?

  • На період евакуації оголошується режим припинення вогню по всій лінії руху транспорту.
  • У локації, про яку повідомляється заздалегідь, формується евакуаційна колона х автобусів, в яких розміщуються жителі міста.
  • До евакуаційної колони можуть приєднуватися і приватні транспортні засоби, які повинні рухатися чітко за маршрутом колони.
  • У пункті призначення евакуйовані люди отримують допомогу, житло та харчування.

Пам'ятка для тих, хто чекає на евакуацію з місць, де йдуть бойові дії. Як дізнатися про евакуацію і як поводитися - читайте у нашому матеріалі

Як дізнатися про початок евакуації?

  • Інформація по початок евакуації доводиться через усі наявні засоби сповіщення: радіо, телебачення, мобільний зв’язок, соціальні мережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями.
  • У цій інформації зазначається початок евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації.

Як дізнатися про початок евакуації у районах, де відсутній зв’язок?

  • За відсутністю мобільного зв’язку людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією по радіо, в ЗМІ або слухати оголошення пересувних гучномовців.
  • Якщо ви знаходитесь в укритті – слухайте сигнал «Увага всім!» (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел офіційної інформації.

Якщо я не має доступу до джерел інформації про початок евакуації, не зможу почути сирену, не маю можливості пересуватися самостійно або знаходжусь у заваленому бомбосховищі?

  • Спробуйте подзвонити на гарячу лінію Тероборони ЗМУ 0 800 507 028 або номери 101, 102 і повідомити про своє місцезнаходження.
  • Місцева влада додасть вашу адресу до переліку тих, за якими потрібна допомога з евакуацією.
  • Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити
  • Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити
  • Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити
  • Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити
  • Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити
  • Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити
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Джерело: Верховна Рада України

 

 

 

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