Евакуація з місць, де йдуть бойові дії – як дізнатися та що робити

На тлі останніх подій в Україні, володіти інформаціє про правила евакуації з місць, де йдуть бойові дії, повинен кожен! В країні війна, і, на жаль, ці знання потрібні у багатьох українських містах вже сьогодні. Тож прочитайте обов’язково самі, збережіть і передайте далі посилання. Ця інформація може врятувати життя!

Пам’ятка для тих, хто чекає на евакуацію

Хто організовує евакуацію?

Евакуація організовується обласними військово-цивільними адміністраціями та проводиться фахівцями Товариства Червоного Хреста України, поліцією, ДСНС та місцевою владою. ЗСУ повідомляють про безпечний маршрут евакуації і забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо.

Як отримати допомогу в Україні та закордоном: волонтери створили зручний для навігації сайт

Статус біженця для українців: що це та чи варто його оформлювати

Як відбувається евакуація?

На період евакуації оголошується режим припинення вогню по всій лінії руху транспорту.

У локації, про яку повідомляється заздалегідь, формується евакуаційна колона х автобусів, в яких розміщуються жителі міста.

До евакуаційної колони можуть приєднуватися і приватні транспортні засоби, які повинні рухатися чітко за маршрутом колони.

У пункті призначення евакуйовані люди отримують допомогу, житло та харчування.

Як дізнатися про початок евакуації?

Інформація по початок евакуації доводиться через усі наявні засоби сповіщення: радіо, телебачення, мобільний зв’язок, соціальні мережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями.

У цій інформації зазначається початок евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації.

Як дізнатися про початок евакуації у районах, де відсутній зв’язок?

За відсутністю мобільного зв’язку людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією по радіо, в ЗМІ або слухати оголошення пересувних гучномовців.

Якщо ви знаходитесь в укритті – слухайте сигнал «Увага всім!» (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел офіційної інформації.

Якщо я не має доступу до джерел інформації про початок евакуації, не зможу почути сирену, не маю можливості пересуватися самостійно або знаходжусь у заваленому бомбосховищі?

Спробуйте подзвонити на гарячу лінію Тероборони ЗМУ 0 800 507 028 або номери 101, 102 і повідомити про своє місцезнаходження.

Місцева влада додасть вашу адресу до переліку тих, за якими потрібна допомога з евакуацією.

Джерело: Верховна Рада України