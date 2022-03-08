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#ДобріІсторії. У нашего защитника родился сын — надежда на счастливое будущее

#ДобріІсторії. У нашего защитника родился сын — надежда на счастливое будущее

В то время, когда Россия варварски вторглась на территорию Украины, и продолжает бомбить дома гражданского населения, народу очень нужны добрые, хорошие новости. Новый канал запускает новую рубрику – #ДобріІсторії. В ней мы будем рассказывать о деятельности наших врачей, волонтеров и просто обычных людей. Ведь хорошие новости столь важны в сложные времена.

Сегодня мы расскажем тебе историю одного украинского полицейского, у которого недавно родился сын. Такие положительные новости во время войны приносят надежду и веру в лучшее.

Рождение маленького защитника

Национальная полиция Украины недавно сообщила очень радостную новость – у нашего защитника, их сотрудника, родился сын – маленький украинец. Известно, что малыша назвали Иваном.

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— Ми вітаємо щасливих батьків і бажаємо Іванкові найміцнішого здоров‘я і щасливої долі — написали в Facebook Нацполиции Украины.

Конечно, выписка из роддома выглядит довольно необычно, ведь сейчас в Украине идет война.

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#ДобріІсторії. У нашего защитника родился сын — надежда на счастливое будущее

Но мы верим, что рождающиеся в такое время детки вырастут самыми счастливыми, потому что именно ради них мы становимся сильнее, объединяемся и боремся за наше будущее в независимой Украине.

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#ДобріІсторії. У нашего защитника родился сын — надежда на счастливое будущее

Мы послали запрос на комментарий в Национальную полицию Украины, чтобы узнать больше интересной информации о малыше и его семье. Как только нам пришлют ответ – сразу опубликуем.

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