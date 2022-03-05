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#ДобріІсторії: Доброе сердце украинских врачей

#ДобріІсторії: Доброе сердце украинских врачей

В то время, когда Россия варварски вторглась на территорию Украины, и продолжает бомбить дома гражданского населения, народу очень нужны хорошие, подбадривающее новости. Новый канал запускает новую рубрику — #ДобріІсторії. В ней мы будем рассказывать о деятельности наших врачей, волонтеров и просто обычных людей. Ведь хорошие новости столь важны в сложные времена.

Сегодня мы расскажем тебе историю о врачах одного из столичных медучреждений в центральном районе города. Имена медиков и номер больницы не называем специально, по их просьбе.

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Доброе сердце украинских врачей

Наверное, каждый из украинцев сейчас мечтает об одном — чтобы война наконец-то завершилась. Но какое желание возникнет у тебя, если бы ты встретил оккупанта на улице? Думаем, ясно какое, ведь он отнял жизни сотни украинцев. Однако у врачей миссия совсем другая, клятва Гиппократа не позволяет нанести вред человеку, даже если это враг.

На днях в одну из больниц, в хирургическое отделение, привезли троих раненых в форме ВСУ. У мужчин были тяжелые ранения в полости живота. Однако в скорой сообщили, что солдат забрали из другой машины скорой помощи. Хирургам это сразу показалось подозрительным, почему бы наши военные ехали в машине медиков.

Когда у мужчин начали спрашивать имя, кто они, откуда, оказалось, что это никакие не украинцы, а диверсанты российской армии.

— Конечно, нам стало неприятно, но ведь мы врачи и наша задача спасти человеческую жизнь, — рассказала хирург Мария Григорьевна (имя изменено по просьбе врача).

Операция каждого русского диверсанта длилась несколько часов, но в результате все трое мужчин остались живы и здоровы. Когда враги проснулись после наркоза, то плакали и благодарили за то, что им сохранили жизнь. По их словам, она даже подумать не могли, что украинские врачи будут к ним относиться настолько по-доброму.

– Они не понимали, почему мы им помогаем, ведь они вторглись и убивают мирных жителей. А это просто наша работа, разве мы можем убить человека, даже если это враг? – рассказала врач-хирург.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

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