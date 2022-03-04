ДобріІсторії. IT-спеціаліст Андрій: «Ще два тижні тому я працював у Литві»

Сьогодні, коли війна постукала у кожні українські двері, не залишилося людей, які стоять осторонь нашої спільної біди. Щодня у стрічці новин ми бачимо сотні історій різних українців, котрі допомагають, хто чим може: хтось готує для військових обіди, хтось – плете захисні сітки, хтось – збирає гуманітарну допомогу для біженців. Ми вирішили збирати ці історії та зберігати їх на нашому сайті від тегом #ДобріІсторії, адже кожен сьогодні – герой, і розказуючи свою історію, він може надихнути інших. Українці – неймовірні, і наша сила – в єдності і взаємній підтримці.

Сьогодні свою історію нам розповів ITшник Андрій, який зараз волонтерить у штабі Сергія Притули в Києві. А ще у лютому він працював закордоном і мав зовсім інші плани на майбутнє.

Зараз з Литви до Києва у нас їдуть рації, коптери, налокітники, наколінники…

«Привіт, мене звуть Андрій. Ще два тижні тому ми з командою у 50 чоловік працювали над бюджетом у Литві, в IT-компанії. На наступні два роки у нас були великі плани! Наразі ми вже працюємо у Європі, Азії, Північній Америці, Африці, а план на перше півріччя цього року був – прийти також у Латинську Америку. Минулого року ми відкрили офіс в Києві, думали його розширювати. А зараз… Якщо раніше у нас програмісти їздили з Києва до Литви і з Литви до Києва, то зараз з Литви до Києва у нас їдуть рації, коптери, налокітники, наколінники і все інше, що потрібно сьогодні нашими воїнам, щоб захистити Україну».

Почалася війна, і я зрозумів, що час повертатися додому

«Так склалося життя, що почалася війна, і я зрозумів, що час повертатися сюди, додому. Точніше, війна продовжилася, але тепер Путін грає з нами відкрито, більше не ховається. Тому я повернувся в Україну. Я вважаю, що як і Друга світова війна, яку називають Вітчизняною для нас, зараз – нова Вітчизняна війна. Путін сказав, що його мета у цій війні – демілітаризація України та денацифікація. Денацифікація – це взагалі казки, у таке повірити можуть тільки в Росії. Демілітаризація – що це означає? Зараз уся Україна єдина, як ніколи, і для мене це звучить так, що він планує знищити взагалі усю нашу націю. Тому що зараз уся Україна ненавидить Путіна і його збройні сили, які він ввів в Україну. Тому для нас це не просто війна, це наша національна війна, війна за право існувати і жити на своїй землі».

Кожен день ми робимо щось нове

«Зараз я працюю волонтером у штабі Сергія Притули – це якщо коротко. Якщо вдаватись у деталі, то кожен день приносить щось нове. Нам потрібні були рації, як я вже казав, моя компанія у Литві зібрала кошти, знайшла, де їх купити, зараз до нас їде десь тисяча рацій! Одного дня ми знайшли бізнес, який був згоден віддати машини. Ми взяли ці авто, відвезли до Броварів, передали нашим спецпідрозділам. Кожен день ми робимо щось нове насправді!»

«Слава Україні, ми переможемо!»