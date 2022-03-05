Как говорить с детьми о войне и объяснить, что это такое? Советы от семейного и детского психолога Светланы Ройз

Как стать волонтером на Украине: чем можно помочь армии?

24 февраля по приказу Владимира Путина Россия варварски вторглась на территорию Украины и начала полномасштабную войну. Во многих украинских городах идут ожесточенные боевые действия, слышны звуки обстрелов и взрывов. Люди вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах, чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей. Последним приходится сложнее всего, ведь понимают они мало, а громкие звуки обстрелов и взрывов очень их пугают.

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Как говорить с детьми о войне и объяснить, что это?

О том, как объяснить ребенку, что такое война, и помочь ему психологически, рассказала семейный и детский психолог Светлана Ройз:

Мы можем объяснить, что война – это агрессивные действия одной страны в отношении другой. Война длится 8 лет, просто она была для нас незаметна. Сейчас это поменялось. Если ребенок знает, что такое ценности, то можно объяснить, что ценности людей и стран могут не совпадать;

Война – это всегда страшно и ужасно. Мы должны делать акцент: «Смотри, мы сейчас в безопасности и наша армия делает все, чтобы мы оставались в безопасности. А чтобы мы были в большей безопасности, нам нужно прислушиваться друг к другу, важно, чтобы ты делал то, что я говорю. Ты отвечаешь за то-то и то-то». Ребенка важно сделать ответственным за что-либо. Любой разговор с ребенком должен заканчиваться объятиями;

Корабль не тонет на воде, он тонет, когда вода попадает внутрь него. Поэтому не столь важно, что снаружи, важно — что мы впускаем внутрь.

Дальше – несколько советов, как помочь ребенку:

Режим дня. Делайте все, что вы делали раньше, если есть такая возможность. Если ребенок ел всегда в определенное время и есть возможность так делать и дальше – продолжайте. То, что сейчас связывает нас с мирным временем, будет полезно;

Делайте все, что вы делали раньше, если есть такая возможность. Если ребенок ел всегда в определенное время и есть возможность так делать и дальше – продолжайте. То, что сейчас связывает нас с мирным временем, будет полезно; Важно создавать безопасное пространство. Например, строить домики или халабуды, сидеть на полу, рисовать домики, играть в прятки. То, что может давать ощущение границ;

Например, строить домики или халабуды, сидеть на полу, рисовать домики, играть в прятки. То, что может давать ощущение границ; Играть в псевдоагрессивные игры . Например, биться подушками, бегать и кричать, играть в боулинг или сбивать шарики;

. Например, биться подушками, бегать и кричать, играть в боулинг или сбивать шарики; Используем протокол для детей в стрессе , который я узнала от одного из моих преподавателей из Израиля Александра Гершанова. Когда человек пережил стресс, первое, что нужно сделать, — обнять его. Но в то же время важно стараться не касаться открытых частей тела, потому что это может привести к еще большей невротизации. Мы можем взять ребенка за руку, если другой контакт невозможен;

, который я узнала от одного из моих преподавателей из Израиля Александра Гершанова. Когда человек пережил стресс, первое, что нужно сделать, — обнять его. Но в то же время важно стараться не касаться открытых частей тела, потому что это может привести к еще большей невротизации. Мы можем взять ребенка за руку, если другой контакт невозможен; Размахивать руками, как маятником.

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